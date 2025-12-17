рф зосередила 710 тисяч військових для наступу – Сирський

Проте попри великі втрати не досягла суттєвих оперативних результатів.

росія збільшила чисельність свого угруповання до близько 710 тисяч військовослужбовців для ведення стратегічної наступальної операції.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

"Для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб. Попри суттєві втрати, російська армія не відмовляється від наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла", – наголосив Сирський.

Водночас він навів приклади результативних дій Сил оборони України. За словами Головнокомандувача, внаслідок активних пошуково-ударних операцій українські підрозділи відкинули російські війська від Куп'янська та встановили контроль майже над 90% території міста.

Окрему увагу Сирський приділив ситуації на Покровському напрямку, де російські війська вже понад 17 місяців намагаються захопити місто, зосередивши там значні сили.

"Українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу. У результаті контрнаступальних дій повернуто контроль над 16 кв. км у північній частині Покровська", – зазначив він.

Крім того, за словами Сирського, Сили оборони відбили ще 56 кв. км території в районах населених пунктів Гришине, Котлине та Удачне на захід від міста.

Головнокомандувач також повідомив про посилення ударів по тилових об'єктах противника. Україна завдає уражень по критичній інфраструктурі рф засобами Deep Strike.

"Внаслідок цих ударів прямі та непрямі втрати росії з початку року становлять загалом 21,5 мільярда доларів США", – поінформував він.

Сирський підкреслив, що на тлі нарощування російських військ міжнародна підтримка України залишається критично важливою. Він закликав партнерів збільшити обсяги військової допомоги, насамперед для посилення протиповітряної та протиракетної оборони, а також можливостей дальнього вогневого ураження.