Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС має ухвалити рішення про фінансову підтримку України на цьому саміті – фон дер Ляєн

17 грудня 2025, 12:28
ЄС має ухвалити рішення про фінансову підтримку України на цьому саміті – фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Політикиня також закликала лідерів ЄС визначитися з механізмом допомоги Україні на 2026–2027 роки.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що на саміті ЄС 18–19 грудня лідери мають ухвалити рішення щодо фінансової підтримки України, аби забезпечити її оборону та стабільність у регіоні.

Фон дер Ляєн виступила перед Європарламентом під час пленарних дебатів напередодні саміту. 

Вона підкреслила, що допомога Україні – ключовий елемент безпеки Європи.

"Наступні дні будуть вирішальними. Ми маємо обрати спосіб фінансування боротьби України, бо потреба нагальна", – заявила політикиня.

За її словами, за оцінками ЄК та МВФ, Україні у 2026–2027 роках знадобиться близько 137 млрд євро, з яких Європа має покрити дві третини – приблизно 90 млрд євро. 

"Це не лише цифри – це посилення здатності України забезпечити справедливий та тривалий мир і збільшення ціни цієї війни для росії", – зазначила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії запропонувала два варіанти фінансування: використання заморожених російських активів або запозичення ЄС. 

"Ми повинні ухвалити рішення про фінансування України на наступні два роки саме на цьому засіданні Євроради", – наголосила вона.

Нагадаємо, 12 грудня Євросоюз ухвалив безстрокове замороження активів рф.

 

УкраїниЄвросоюз підтримка

Останні матеріали

Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 16:07
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Політика
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 13:02
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Політика
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 12:04
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
Технології
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
16 грудня 2025, 11:13
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 00:42
Куп'янськ як піар-тест. Хто що
Політика
Куп'янськ як піар-тест. Хто що "звільнив" і кому вірити – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 15:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється