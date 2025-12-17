ЄС має ухвалити рішення про фінансову підтримку України на цьому саміті – фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що на саміті ЄС 18–19 грудня лідери мають ухвалити рішення щодо фінансової підтримки України, аби забезпечити її оборону та стабільність у регіоні.
Фон дер Ляєн виступила перед Європарламентом під час пленарних дебатів напередодні саміту.
Вона підкреслила, що допомога Україні – ключовий елемент безпеки Європи.
"Наступні дні будуть вирішальними. Ми маємо обрати спосіб фінансування боротьби України, бо потреба нагальна", – заявила політикиня.
За її словами, за оцінками ЄК та МВФ, Україні у 2026–2027 роках знадобиться близько 137 млрд євро, з яких Європа має покрити дві третини – приблизно 90 млрд євро.
"Це не лише цифри – це посилення здатності України забезпечити справедливий та тривалий мир і збільшення ціни цієї війни для росії", – зазначила фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії запропонувала два варіанти фінансування: використання заморожених російських активів або запозичення ЄС.
"Ми повинні ухвалити рішення про фінансування України на наступні два роки саме на цьому засіданні Євроради", – наголосила вона.
Нагадаємо, 12 грудня Євросоюз ухвалив безстрокове замороження активів рф.