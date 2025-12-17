ЄС має ухвалити рішення про фінансову підтримку України на цьому саміті – фон дер Ляєн

Політикиня також закликала лідерів ЄС визначитися з механізмом допомоги Україні на 2026–2027 роки.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що на саміті ЄС 18–19 грудня лідери мають ухвалити рішення щодо фінансової підтримки України, аби забезпечити її оборону та стабільність у регіоні.

Фон дер Ляєн виступила перед Європарламентом під час пленарних дебатів напередодні саміту.

Вона підкреслила, що допомога Україні – ключовий елемент безпеки Європи.

"Наступні дні будуть вирішальними. Ми маємо обрати спосіб фінансування боротьби України, бо потреба нагальна", – заявила політикиня.

За її словами, за оцінками ЄК та МВФ, Україні у 2026–2027 роках знадобиться близько 137 млрд євро, з яких Європа має покрити дві третини – приблизно 90 млрд євро.

"Це не лише цифри – це посилення здатності України забезпечити справедливий та тривалий мир і збільшення ціни цієї війни для росії", – зазначила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії запропонувала два варіанти фінансування: використання заморожених російських активів або запозичення ЄС.

"Ми повинні ухвалити рішення про фінансування України на наступні два роки саме на цьому засіданні Євроради", – наголосила вона.

Нагадаємо, 12 грудня Євросоюз ухвалив безстрокове замороження активів рф.