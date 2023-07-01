ОБСЄ створить спецкомітет щодо України

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі створить спеціальний комітет щодо України.

Про це повідомив народний депутат Павло Фролов на Facebook-сторінці.

"Вже у перший день літньої сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ у канадському Ванкувері було ухвалено важливе рішення про створення спеціального комітету з питань України для консультацій між парламентарями 57 країн-учасниць з питань допомоги народу України через вторгнення рф", - йдеться в дописі

Врезолюції, запропонованій українською делегацією, Асамблея закликала держави-члени ОБСЄ підтримати створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності російських військових злочинців, а також засудити російську державну ідеологію, додав Фролов.

"Раді Міністрів ОБСЄ рекомендували визнати росію порушницею принципів і зобов’язань ОБСЄ і на цій підставі ігнорувати будь-яку її незгоду (право вето) щодо рішень по Україні відповідно до Празького документа ОБСЄ 1992 р. Усі наступні рішення керівних органів Асамблеї про місце проведення сесій ПА ОБСЄ мають базуватися на забороні країни-господаря видавати візи російській делегації", - написав Фролов.