ОБСЄ не проводитиме засідання в країнах, де видають візи росіянам

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) ухвалила рішення не проводити засідання в країнах, які готові видавати візи російським парламентаріям.

Про це написала член делегації, народний депутат Євгенія Кравчук на Facebook-сторінці.

"Довгоочікуване рішення – після гарячих дебатів Парламентська асамблея ОБСЄ вирішила не проводити засідання в країнах, які готові видавати візи росіянам… Відповідно до головних положень документа ПА ОБСЄ закликає скликати статутні засідання лише в тих країнах, які підтримуватимуть візові заборони для російських парламентарів, не призначати російських парламентаріїв, що підтримують війну, на відповідальні посади в Асамблеї до припинення агресії", -йдеться в пості.

Такими є головні тези резолюції української делегації щодо дій ОБСЄ в умовах російської збройної агресії, яку ПА ОБСЄ схвалила на пленарній сесії у Ванкувері, додала Кравчук.