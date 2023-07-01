ОБСЄ не проводитиме засідання в країнах, де видають візи росіянам
Про це написала член делегації, народний депутат Євгенія Кравчук на Facebook-сторінці.
"Довгоочікуване рішення – після гарячих дебатів Парламентська асамблея ОБСЄ вирішила не проводити засідання в країнах, які готові видавати візи росіянам… Відповідно до головних положень документа ПА ОБСЄ закликає скликати статутні засідання лише в тих країнах, які підтримуватимуть візові заборони для російських парламентарів, не призначати російських парламентаріїв, що підтримують війну, на відповідальні посади в Асамблеї до припинення агресії", -йдеться в пості.
Такими є головні тези резолюції української делегації щодо дій ОБСЄ в умовах російської збройної агресії, яку ПА ОБСЄ схвалила на пленарній сесії у Ванкувері, додала Кравчук.В травні стало відомо, що ОБСЄ може розпастися через росію і білорусь.