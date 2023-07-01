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ОБСЄ не проводитиме засідання в країнах, де видають візи росіянам

01 липня 2023, 17:16
ОБСЄ не проводитиме засідання в країнах, де видають візи росіянам
Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) ухвалила рішення не проводити засідання в країнах, які готові видавати візи російським парламентаріям.

Про це написала член делегації, народний депутат Євгенія Кравчук на  Facebook-сторінці.

"Довгоочікуване рішення – після гарячих дебатів Парламентська асамблея ОБСЄ вирішила не проводити засідання в країнах, які готові видавати візи росіянам… Відповідно до головних положень документа ПА ОБСЄ закликає скликати статутні засідання лише в тих країнах, які підтримуватимуть візові заборони для російських парламентарів, не призначати російських парламентаріїв, що підтримують війну, на відповідальні посади в Асамблеї до припинення агресії", -йдеться в пості. 

Такими є головні тези резолюції української делегації щодо дій ОБСЄ в умовах російської збройної агресії, яку ПА ОБСЄ схвалила на пленарній сесії у Ванкувері, додала Кравчук. 

В травні стало відомо, що ОБСЄ може розпастися через росію і білорусь.
РосіяОБСЄ

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