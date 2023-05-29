ОБСЄ може розпастися через росію і білорусь – уряд Фінляндії

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) загрожує криза через небажання двох країн схвалити головування Естонії у 2024 році.

Таку заяву зробив глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто.

Про це пище фінський Yle.

Головування в ОБСЄ відбувається на ротаційній основі і згідно з правилами, нового голову затверджують всі 57 держав-членів.

Проте росія і білорусь не схвалили кандидатуру Естонії на посаду голови наступного року, а Естонія не готова відмовитися від свого головування.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто вважає, що ОБСЄ може розпастися до того, як Фінляндія обійме посаду голови в 2025 році і за його словами, ситуація серйозна.

"Якщо у 2024 році не буде голови і не буде консенсусу з цього приводу, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації", – заявив глава МЗС Фінляндії.

ОБСЄ на сьогодні - єдина європейська безпекова організація, яка об'єднує росію, США і Україну. Її головне завдання – запобіганням конфліктам, моніторинг миру і спостереженням за виборами.