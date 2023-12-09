Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Американці заплатять кров'ю, якщо США припинять підтримку України – Білий дім

09 грудня 2023, 09:57
Американці заплатять кров'ю, якщо США припинять підтримку України – Білий дім
Фото: УНН
Якщо Сполучені штати припинять підтримку України, а росія прийде на кордони НАТО, доведеться почати діяти відповідно до статті п'ятої НАТО і платити кров'ю американців.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що президент росії Володимир путін розраховує на те, що США припинять підтримку України і це буде для нього великим подарунком.

"Якщо путін отримає Україну, він опиниться на порозі НАТО. І як я вже казав, якщо ви думаєте, що ціна підтримки України зараз висока, подумайте про те, скільки піде на це національної казни та крові американців, якщо нам доведеться почати діяти відповідно до наших зобов'язань за статтею п'ятою", - додав Кірбі. 

За його словами, якщо президент рф розраховував на такий розвиток подій з самого початку цієї війни, тому що він не вірив, що Захід може залишатися єдиним, що НАТО зможе зберегти єдність, що Сполучені Штати мають достатню силу.

"Якщо ви дбаєте про нашу національну безпеку, ви повинні бачити пана путіна таким, яким він є, ви повинні бачити росію такою, якою вона є, і розуміти, що допомога Україні - а вони не просять нас бути фізично присутніми - допомога їм виграти цю війну дуже сильно відповідає інтересам нашої національної безпеки і інтересам національної безпеки всіх наших союзників в Європі", - підсумував американський координатор. 

Раніше ми писали, що глава зовнішньої розвідки рф закликав США не підтримувати Україну.
підтримкабілий дімКірбіУкраїни

Останні матеріали

Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
LifeStyle
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 13:43
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Технології
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 12:41
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Політика
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 09:29
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Політика
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 14:49
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Політика
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 12:42
Як зруйнувати вісь ревізіоністів. Білий дім має стати сильним та ефективним опонентом – Майк Помпео та Пітер Раф
Політика
Як зруйнувати вісь ревізіоністів. Білий дім має стати сильним та ефективним опонентом – Майк Помпео та Пітер Раф
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 08:36
США підривають власну глобальну позицію. Що трапляється, коли Сполучені Штати переоцінюють свою силу – Філліпс О'Брайен
США підривають власну глобальну позицію. Що трапляється, коли Сполучені Штати переоцінюють свою силу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 15:37
Керченський міст – тонкий зв'язок путіна з Кримом. Як саме його знищити – Foreign Affairs
Технології
Керченський міст – тонкий зв'язок путіна з Кримом. Як саме його знищити – Foreign Affairs
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 12:38
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється