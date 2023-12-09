Американці заплатять кров'ю, якщо США припинять підтримку України – Білий дім

Якщо Сполучені штати припинять підтримку України, а росія прийде на кордони НАТО, доведеться почати діяти відповідно до статті п'ятої НАТО і платити кров'ю американців.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що президент росії Володимир путін розраховує на те, що США припинять підтримку України і це буде для нього великим подарунком.

"Якщо путін отримає Україну, він опиниться на порозі НАТО. І як я вже казав, якщо ви думаєте, що ціна підтримки України зараз висока, подумайте про те, скільки піде на це національної казни та крові американців, якщо нам доведеться почати діяти відповідно до наших зобов'язань за статтею п'ятою", - додав Кірбі.

За його словами, якщо президент рф розраховував на такий розвиток подій з самого початку цієї війни, тому що він не вірив, що Захід може залишатися єдиним, що НАТО зможе зберегти єдність, що Сполучені Штати мають достатню силу.

"Якщо ви дбаєте про нашу національну безпеку, ви повинні бачити пана путіна таким, яким він є, ви повинні бачити росію такою, якою вона є, і розуміти, що допомога Україні - а вони не просять нас бути фізично присутніми - допомога їм виграти цю війну дуже сильно відповідає інтересам нашої національної безпеки і інтересам національної безпеки всіх наших союзників в Європі", - підсумував американський координатор.