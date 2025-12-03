Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща "помститься" за підірвані колії: $100 млн на ракети Україні

03 грудня 2025, 19:59
Польща
Фото: з відкритих джерел
Символічно назвавши суму "по мільйону за кожен сантиметр підірваної колії"

Польща виділить $100 млн на закупівлю американських ракет для України в рамках ініціативи НАТО PURL. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Polsat News.

За його словами, Польща разом із Німеччиною та Норвегією підтримує Україну через програму PURL, яка спрямована на задоволення найпріоритетніших потреб Києва. Загальний внесок трьох країн становить $500 млн, з яких $100 млн - частка Польщі.

"Один мільйон доларів за кожен сантиметр польської колії, підірваної російськими диверсантами", - прокоментував Сікорський, маючи на увазі нещодавні підриви залізничних колій.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю ракет Patriot, які мають захищати українські міста та критичну інфраструктуру, зокрема електростанції.

Міністр підкреслив, що ці гроші не є додатковими, а раніше планувалися для Європейського фонду миру, який наразі заблокований Угорщиною. 

"Щоб кошти не пропали даремно, їх перенаправили на американську зброю для України та стримування путіна", - пояснив Сікорський.

Нагадаємо, що це ще чотири країни НАТО профінансують пакети зброї для України.

 

ПольщапідтримкаУкраїни

Останні матеріали

Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Зустрілись двоє
Політика
Зустрілись двоє "легітимних". Як Мадуро планує пережити Трампа – New York Times
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 08:36
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Політика
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 15:19
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 10:28
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється