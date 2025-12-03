Польща "помститься" за підірвані колії: $100 млн на ракети Україні

Символічно назвавши суму "по мільйону за кожен сантиметр підірваної колії"

Польща виділить $100 млн на закупівлю американських ракет для України в рамках ініціативи НАТО PURL.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Polsat News.

За його словами, Польща разом із Німеччиною та Норвегією підтримує Україну через програму PURL, яка спрямована на задоволення найпріоритетніших потреб Києва. Загальний внесок трьох країн становить $500 млн, з яких $100 млн - частка Польщі.

"Один мільйон доларів за кожен сантиметр польської колії, підірваної російськими диверсантами", - прокоментував Сікорський, маючи на увазі нещодавні підриви залізничних колій.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю ракет Patriot, які мають захищати українські міста та критичну інфраструктуру, зокрема електростанції.

Міністр підкреслив, що ці гроші не є додатковими, а раніше планувалися для Європейського фонду миру, який наразі заблокований Угорщиною.

"Щоб кошти не пропали даремно, їх перенаправили на американську зброю для України та стримування путіна", - пояснив Сікорський.

