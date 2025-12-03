Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ще чотири країни НАТО профінансують пакети зброї для України

03 грудня 2025, 13:53
Ще чотири країни НАТО профінансують пакети зброї для України
Україна НАТО
До Норвегії доєдналися Німеччина, Нідерланди та Канада.
Норвегія передасть ще 500 мільйонів євро на придбання американського озброєння для України через програму PURL, оскільки зараз "на кону доля Європи". 
 
Про це йдеться у заяві міністрів закордонних справ Норвегії, Німеччини, Канади та Нідерландів, яких цитує Sky News.
 
"На кону доля Європи... Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, і ми вітаємо мирні зусилля, але вкрай важливо, щоб результатом був справедливий і тривалий мир для України", - сказав голова МЗС Еспен Барт Ейде журналістам після засідання міністрів закордонних справ країн НАТО.
 
Ейде додав, що форма мирної угоди в Україні вплине на безпеку України, тому Альянс повинен просувати вигідну для Києва та європейських країн угоду. Також Норвегія виділить ще 500 мільйонів євро на придбання Україні зброї, виготовленої в США (PURL).
 
Окрім Норвегії, про нові пакети фінансування заявили Канада та Нідерланди. Зокрема голова МЗС Канади Аніта Ананд заявила про 200 млн доларів нового внеску до програми PURL. А міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Віл повідомив, що внесок його країни складе 250 млн євро. Всі ці гроші будуть витрачені на зброю для України.
 
Також Німеччина надасть Україні 200 мільйонів доларів на придбання зброї, виготовленої в США (PURL). Про це повідомив голова німецького МЗС Йоганн Вадефуль.
 
"Федеральний уряд дуже пишається тим, що ми разом із нашими друзями в Польщі та Норвегії можемо сформувати великий черговий пакет, який необхідний для підтримки України. 500 млн доларів США - це значна сума, 200 млн з них надає Німеччина", - повідомив він.
 
За словами Вадефуля, надання Києву нових пакетів допомоги символізує готовність НАТО протистояти агресії рф в Україні, оскільки зараз існує повна відсутність готовності з боку росії до реальних та серйозних мирних переговорів.

 

