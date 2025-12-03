Ще чотири країни НАТО профінансують пакети зброї для України

До Норвегії доєдналися Німеччина, Нідерланди та Канада.

Норвегія передасть ще 500 мільйонів євро на придбання американського озброєння для України через програму PURL, оскільки зараз "на кону доля Європи".

Про це йдеться у заяві міністрів закордонних справ Норвегії, Німеччини, Канади та Нідерландів, яких цитує Sky News.

"На кону доля Європи... Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, і ми вітаємо мирні зусилля, але вкрай важливо, щоб результатом був справедливий і тривалий мир для України", - сказав голова МЗС Еспен Барт Ейде журналістам після засідання міністрів закордонних справ країн НАТО.

Ейде додав, що форма мирної угоди в Україні вплине на безпеку України, тому Альянс повинен просувати вигідну для Києва та європейських країн угоду. Також Норвегія виділить ще 500 мільйонів євро на придбання Україні зброї, виготовленої в США (PURL).