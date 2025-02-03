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Естонія виділить Україні €600 млн

03 лютого 2025, 12:40
Естонія виділить Україні €600 млн
Фото: Scanpix / Postimees
Кошти підуть на реалізацію Плану відновлення морської галузі України, який містить засоби захисту інфраструктури під час війни з рф.

Уряд Естонії підтримує морську галузь України пакетом у 600 млн євро. 

Про це заявив міністр інфраструктури Естонії Владімір Свєт в інтервʼю агенції Укрінформ.

"Мова йде про План відновлення морської галузі України, який містить засоби захисту інфраструктури під час війни з росією", - заявив естонський міністр. 

За його словами, перша частина плану відповідає на найбільші потреби українського флоту і морської галузі. До неї входить пакет на близько 600 млн євро. Його розподілили на те, що необхідно Військово-морським силам, і на потреби подвійного використання. Частка для ВМС становить приблизно 25%. Це найнагальніші запити для операцій у морі. 

Свєт додав, що план відновлення морської галузі містить засоби захисту української інфраструктури вже під час війни. 

Також Естонія зосередиться і на підтримці цивільної складової, зокрема ініціативі Зерно з України та підвищенні потенціалів українських портів, додав міністр. 

В кінці січня віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та міністр інфраструктури Естонії Владімір Свєт підписали в Одесі меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації Плану відновлення морської галузі України.

В кінці року ми повідомляли, що Естонія та Україна продовжують працювати над планом відновлення морської галузі

 
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