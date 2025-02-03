Естонія виділить Україні €600 млн

Кошти підуть на реалізацію Плану відновлення морської галузі України, який містить засоби захисту інфраструктури під час війни з рф.

Уряд Естонії підтримує морську галузь України пакетом у 600 млн євро.

Про це заявив міністр інфраструктури Естонії Владімір Свєт в інтервʼю агенції Укрінформ.

"Мова йде про План відновлення морської галузі України, який містить засоби захисту інфраструктури під час війни з росією", - заявив естонський міністр.

За його словами, перша частина плану відповідає на найбільші потреби українського флоту і морської галузі. До неї входить пакет на близько 600 млн євро. Його розподілили на те, що необхідно Військово-морським силам, і на потреби подвійного використання. Частка для ВМС становить приблизно 25%. Це найнагальніші запити для операцій у морі.

Свєт додав, що план відновлення морської галузі містить засоби захисту української інфраструктури вже під час війни.

Також Естонія зосередиться і на підтримці цивільної складової, зокрема ініціативі Зерно з України та підвищенні потенціалів українських портів, додав міністр.

В кінці січня віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та міністр інфраструктури Естонії Владімір Свєт підписали в Одесі меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації Плану відновлення морської галузі України.

В кінці року ми повідомляли, що Естонія та Україна продовжують працювати над планом відновлення морської галузі.