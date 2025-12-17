Європа запустила Міжнародну комісію для компенсації збитків Україні від російської агресії

Світовий банк оцінив вартість відбудови впродовж наступного десятиліття у 524 мільярди доларів, але це без збитків 2025 року.

В Європі запустили Міжнародну комісію з розгляду претензій щодо України, яка має забезпечити механізм компенсації збитків, завданих російською агресією.

Про це повідомляє Reuters.

Комісію створено в межах Ради Європи на основі спеціальної Конвенції, яку підготували понад 50 держав разом з ЄС. Документ набув чинності після того, як його підписали 35 країн і було підтверджено наявність достатнього фінансування для роботи органу.

Згідно з Конвенцією, Міжнародна комісія з розгляду претензій для України стане адміністративним органом Ради Європи. Вона розглядатиме, оцінюватиме та ухвалюватиме рішення щодо вимог про відшкодування шкоди, втрат або збитків, завданих міжнародно-протиправними діями російської федерації на території України або проти України.

Механізм компенсацій складатиметься з трьох елементів. Перший — уже чинний Реєстр збитків для України, який повністю функціонує та прийняв понад 86 тисяч заяв. Другий — безпосередньо Міжнародна комісія з розгляду претензій. Третім, майбутнім етапом, має стати створення компенсаційного фонду.

Комісія визначатиме, чи підлягає конкретна шкода відшкодуванню та який розмір компенсації може бути присуджений. Водночас запуск цього органу не означає швидких виплат постраждалим.

Штаб-квартира комісії розташовуватиметься в Нідерландах. Вона також фіксуватиме можливі механізми фінансування виплат.

"Мета полягає в тому, щоб мати підтверджені претензії, які зрештою має сплатити росія. Саме росія повинна нести фінансову відповідальність; ця комісія не дає гарантій негайного відшкодування", — заявив міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веел.

Перші обговорення в межах нової структури вже стосувалися використання заморожених у ЄС російських активів, а також можливих внесків держав-членів. Водночас процес може ускладнитися, якщо в межах майбутніх мирних домовленостей буде порушене питання амністії за воєнні злочини — ідею, яку раніше озвучували в адміністрації президента США Дональда Трампа.

За оцінками Світового банку, відбудова України протягом наступного десятиліття коштуватиме близько 524 млрд доларів (447 млрд євро). Ця сума майже втричі перевищує обсяг економіки України за минулий рік і охоплює період лише до грудня 2024 року, не враховуючи збитки, завдані цьогоріч на тлі посилення російських ракетних і дронових атак по цивільній інфраструктурі.