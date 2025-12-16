Україна разом з партнерами фінансуватиме контракти для військових після війни – Зеленський

За його словами, всі військовослужбовці, які захочуть, зможуть продовжити службу за новими контрактами.

Ключовою гарантією безпеки для України після завершення війни залишатиметься українська армія, яку співфінансуватимуть країни-партнери.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом пресконференції.

За його словами, всі військовослужбовці, які захочуть, зможуть продовжити службу за новими контрактами. Він зауважив, що українська армія вже довела свою ефективність у протистоянні агресії рф, так само як і суспільство, яке мобілізувалося у критичний момент.

Водночас президент наголосив, що після війни не можна розраховувати на ті самі надзвичайні умови, в яких держава перебуває зараз. Він зазначив, що багато українців змінили цивільні професії, здобули бойовий досвід і стали військовими, і після війни мають повне право повернутися до мирного життя. Водночас партнери України можуть допомогти зберегти цей унікальний досвід.