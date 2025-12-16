путін схвалив вилучення житла українців на окупованих територіях

Зокрема, вкрадені будинки і квартири можуть віддавати "нужденним" з подальшою можливістю приватизації.

Російський диктатор путін дозволив окупантам вилучати житло українців, які залишили свої домівки через російську агресію.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Це є черговим порушенням міжнародного права з боку рф. Таке право окупаційній "владі" в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях правитель рф дав до 2030 року, підписавши відповідний закон. Вилучати збираються "житлові будинки, квартири і кімнати, які мають ознаки безгосподарного майна" – їх хочуть визнавати власністю регіонів або їхніх муніципалітетів.

При цьому відсутність даних про власника майна або неможливість встановити його за наявними документами не буде перешкодою для вилучення. Згідно з підписаним документом, вкрадене в українців житло можуть цинічно передати громадянам росії, які проживають на окупованих територіях і втратили житло "через бойові дії, диверсії, теракти або акти агресії проти рф". Водночас "претенденти" на чужі квартири та будинки не повинні мати іншої нерухомості, придатної для проживання.