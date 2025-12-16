Біля Братислави перекинувся автобус з українцями, є постраждалі

У Словаччині на автомагістралі D1 у напрямку Братислави близько 3 години ночі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса з українською реєстрацією, який перевозив пасажирів з України.

"Через несприятливі погодні умови автобус з’їхав з дороги та перекинувся на бік. В автобусі перебувало 10 пасажирів та двоє водіїв, усі – громадяни України", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибули служби екстреної допомоги. За інформацією словацьких правоохоронців, двоє пасажирок були доправлені до найближчих лікарень з легкими травмами. Інші пасажири медичної допомоги не потребували і згодом продовжили поїздку іншим транспортом.

За фактом ДТП розпочато розслідування. Водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат.