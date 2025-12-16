Сибіга назвав причини, чому ЄС має ухвалити рішення щодо "репараційного кредиту"

Ухвалення ЄС рішення щодо "репараційного кредиту" для України цього тижня є "терміновим і критично важливим".

За його словами, "настав час" дозволити повне використання заморожених активів росії для підтримки України.

Для цього, на думку Сибіги, "є щонайменше п'ять причин".

"По-перше, путін вважає, що Європа розділена і слабка. Він очікує, що європейська підтримка України поступово зменшиться. Натомість цей крок зірве його плани і змусить його змінити розрахунки", – написав український міністр.

По-друге, як зазначив Сибіга, рішення про кредит "зміцнить суверенітет, самостійність і єдність Європи як потужної геополітичної сили".

"Воно продемонструє всім, що загроза довгостроковому миру й безпеці Європи через напад на суверенну європейську країну має свою ціну", – наголосив глава МЗС України.

По-третє, цей крок "дасть змогу Європі забезпечити довгострокову підтримку України", підвищити її самодостатність і "підніме моральний дух українського народу в той час, коли це найбільше потрібно", вважає Сибіга.

"По-четверте, це питання справедливості: саме агресор має насамперед платити за завдані збитки, а не європейські платники податків. Немає нічого справедливішого, ніж це. Цей крок також стане уроком для всіх потенційних агресорів у всьому світі: агресія не приводить до винагороди, натомість ви заплатите за свої дії", – вказав міністр закордонних справ України.