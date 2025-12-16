Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Угорщина підписала контракт зі США щодо постачання газу на 5 років

16 грудня 2025, 19:33
Угорщина підписала контракт зі США щодо постачання газу на 5 років
Фото: EPA/UPG
Країна отримуватиме 400 мільйонів кубічних метрів зрідженого природного газу на рік.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив про підписання 5-річного контракту зі США про постачання зрідженого природного газу.
 
Про це він повідомив у соцмережі Х.
 
"Сьогодні ми досягли важливої віхи в американсько-угорській енергетичній співпраці, підписавши контракт про поставки 400 мільйонів кубічних метрів зрідженого природного газу на рік. Це означає, що протягом наступних п’яти років до Угорщини надійде два мільярди кубічних метрів американського ЗПГ", - написав Сіярто.
 
Він зазначив, що Угорщина зацікавлена в закупівлі енергії з якомога більшої кількості джерел і маршрутів, забезпечуючи найнижчі ціни. 

 

