Шмигаль підбив підсумки нового "Рамштайна"

15 країн посилять оборону України.

Україна продовжить отримувати військову допомогу від союзників у 2026 році.

Про це повідомив у Facebook міністр оборони України Денис Шмигаль .

Очільник Міноборони нагадав, що 2025 року партнери зобов'язалися спрямувати майже 5 млрд доларів на українське оборонне виробництво і ще близько 5 млрд доларів - на купівлю американської зброї для України. Ці показники стали рекордними і у 2026 році необхідно підтримувати таку динаміку.

"Сьогодні в рамках засідання формату "Рамштайн" ми отримали важливі зобов'язання від партнерів щодо довгострокової підтримки України", - зазначив він.