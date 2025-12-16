Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Шмигаль підбив підсумки нового "Рамштайна"

16 грудня 2025, 19:09
Шмигаль підбив підсумки нового
15 країн посилять оборону України.
Україна продовжить отримувати військову допомогу від союзників у 2026 році.
 
Про це повідомив у Facebook міністр оборони України Денис Шмигаль .
 
Очільник Міноборони нагадав, що 2025 року партнери зобов'язалися спрямувати майже 5 млрд доларів на українське оборонне виробництво і ще близько 5 млрд доларів - на купівлю американської зброї для України. Ці показники стали рекордними і у 2026 році необхідно підтримувати таку динаміку.
 
"Сьогодні в рамках засідання формату "Рамштайн" ми отримали важливі зобов'язання від партнерів щодо довгострокової підтримки України", - зазначив він.
 
За словами Шмигаля, Україна отримає таку допомогу:
 
Німеччина
Надасть 11,5 млрд євро у 2026 році на підтримку оборони України. Основний фокус - протиповітряна оборона, безпілотники та артилерійські боєприпаси. Україні вже передано нові системи Patriot і IRIS-T.
 
Велика Британія
600 млн фунтів у 2025 році спрямувала на посилення можливостей ППО України за рахунок заморожених російських активів, коштів партнерів і національного бюджету.
 
Канада
Надасть додаткові 30 млн канадських доларів на українські дрони, а також ракети AIM-9, електрооптичні сенсори та іншу військову допомогу.
 
Нідерланди
Виділять 700 млн євро на безпілотники, з яких 400 млн євро - на продукцію українського виробництва.
 
Чорногорія
Готує внесок у програму PURL і фонд NSATU для підтримки України.
 
Данія
Зробить новий внесок у PURL з акцентом на авіаційні можливості України, а також передасть 29-й пакет підтримки на 250 млн євро, який охоплює дрони, засоби ППО і допомогу українській авіації.
 
Естонія
Продовжить підтримку України на рівні щонайменше 0,25% ВВП (142 млн євро), а також внесе 9 млн євро в IT-коаліцію.
 
Латвія
Збереже обсяг допомоги на рівні щонайменше 0,25% ВВП (110 млн євро), зосередивши підтримку на безпілотниках, засобах РЕБ і програмі PURL.
 
Литва
Спрямує понад 220 млн євро 2026 року на військову підтримку України - щонайменше 0,25% ВВП, включно з внесками в PURL, програму Patriot для України, "чеську ініціативу" і коаліцію з розмінування.
 
Люксембург
Виділить 100 млн євро у 2026 році на підтримку України і здійснить другий внесок у розмірі 15 млн євро в програму PURL.
 
Нова Зеландія
Надасть 15 млн доларів на програму PURL.
 
Норвегія
Планує близько 7 млрд доларів загальної військової допомоги Україні у 2026 році, включно з внесками на підтримку американських систем ППО та "чеську ініціативу".
 
Польща
Забезпечить постачання 155-мм артилерійських снарядів і реалізацію спільних з Україною проєктів у рамках ініціативи SAFE.
 
Португалія
Зробить внесок у "чеську ініціативу", а також виділить 10 млн євро на безпілотники.
 
Чехія
У рамках "чеської ініціативи" вже профінансувала на 2026 рік постачання 760 тисяч артилерійських снарядів.

 

