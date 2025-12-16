Мовна омбудсменка підтримала блокування російської музики на стримінгових платформах

За словами Івановської, держава зобов’язана реагувати на запит суспільства та проактивно захищати український культурний простір.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська переконана, що блокування російської музики на стримінгових платформах за рішенням РНБО є необхідним кроком для захисту культурного та інформаційного простору України.

Про це повідомили на Facebook-сторінці мовної омбудсменки.

Олена Івановська зазначила, що російська музика, разом з кіно та серіалами, є частиною гібридної війни та елементом "м’якої сили", що працює проти національної безпеки України.

"Саме тому санкційний механізм РНБО є правовим, цивілізованим і зрозумілим шляхом взаємодії з міжнародними стримінговими платформами. Він відповідає і українському законодавству, і міжнародним зобов’язанням України", — зазначила вона.