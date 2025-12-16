Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Пентагон заявив про найбільшу за останні десятиліття реорганізацію армії США

16 грудня 2025, 21:07
Фото: afp.com
Вони передбачають звільнення частини посадовців та зниження рівня функцій штаб-квартир американської армії у світі.
Чиновники Пентагона готують масштабні структурні зміни військового командування США.
 
Про це повідомляє The Washington Post.
 
Зазначається, що очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн протягом найближчих днів доповість міністру війни Піту Гегсету про план реорганізації органів управління військами країни.
 
П'ять обізнаних джерел повідомили виданню, що у разі прийняття пропозиції, це буде однією з найважливіших змін у вищій військовій сфері США за останні десятиліття.
 
WP пише, що планується зміна рівня значущості штаб-квартир Центрального командування США (CENTCOM), Європейського командування США (EUCOM) та Африканського командування США (AFRICOM). Всі вони перейдуть під контроль нової структури - Міжнародного командування США (US International Command).
 
Крім того, буде зменшено кількість вищих військових командувань з одинадцяти до восьми. Також зміниться кількість чотиризіркових генералів і адміралів, які безпосередньо підпорядковуються міністру війни США Піту Гегсету.
 
Співрозмовники видання пояснили, що заходи реорганізації доповнять зусилля адміністрації США, спрямовані на перерозподіл ресурсів з Європи та Близького Сходу. Вони додали, що більше уваги буде зосереджено на розширенні військових операцій у Західній півкулі.

 

Пентагонармія США

