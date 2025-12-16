Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німеччина вагається щодо відправки військових в Україну

16 грудня 2025, 20:31
Німеччина вагається щодо відправки військових в Україну
Пісторіус озвучив умови.
Німеччина підтримала ідею європейської військової місії для України, однак поки вагається з відправкою власних солдатів, висуваючи умови щодо мандата, командування та формату участі.
 
Про це повідомляє Spiegel.
 
На думку міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, наразі залишаються відкритими питання правової основи місії, ролі Бундестагу та того, під чиїм командуванням і в яких межах діятимуть можливі контингенти.
 
Про те, чому Німеччина обережна щодо військової місії в Україні, Пісторіус заявив у Берліні після завершення переговорів щодо України за участю європейських лідерів.
 
За його словами, пропозиція створити європейську багатонаціональну місію виглядає логічною, однак конкретні деталі ще не визначені. Зокрема, залишається відкритим питання мандата Бундестагу, структури командування та формату участі військ. При цьому міністр оборони ФРН назвав дану ініціативу сигналом того, що Європа готова брати на себе відповідальність за безпеку на континенті.
 
Сам Борис Пісторіус у цих переговорах участі не брав, оскільки вони проходили у вузькому колі.

 

війна в Україніросія окупантиБорис Пісторіус

Останні матеріали

Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 16:07
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Політика
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 13:02
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Політика
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 12:04
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
Технології
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
16 грудня 2025, 11:13
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 00:42
Куп'янськ як піар-тест. Хто що
Політика
Куп'янськ як піар-тест. Хто що "звільнив" і кому вірити – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 15:33
Чи тиснув Патель на Умєрова? Таємні зустрічі між ФБР і українським переговірником викликають занепокоєння – Washington Post
Політика
Чи тиснув Патель на Умєрова? Таємні зустрічі між ФБР і українським переговірником викликають занепокоєння – Washington Post
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється