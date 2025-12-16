Німеччина вагається щодо відправки військових в Україну

Пісторіус озвучив умови.

Німеччина підтримала ідею європейської військової місії для України, однак поки вагається з відправкою власних солдатів, висуваючи умови щодо мандата, командування та формату участі.

Про це повідомляє Spiegel.

На думку міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, наразі залишаються відкритими питання правової основи місії, ролі Бундестагу та того, під чиїм командуванням і в яких межах діятимуть можливі контингенти.

Про те, чому Німеччина обережна щодо військової місії в Україні, Пісторіус заявив у Берліні після завершення переговорів щодо України за участю європейських лідерів.