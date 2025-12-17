Маршаллові Острови запровадили загальнонаціональну програму безумовного базового доходу

За словами експертів, це перша у світі держава, яка впровадила таку програму на рівні всієї країни.

Маршаллові Острови запустили загальнонаціональну програму безумовного базового доходу: кожен житель країни отримуватиме по 200 доларів США щоквартально.

Про це повідомляє The Guardian.

Виплати надаватимуться всім резидентам без будь-яких умов. Отримати кошти можна у традиційній валюті або у вигляді стейблкоїна, прив’язаного до долара США — на банківський рахунок, чеком або через цифровий гаманець.

"Ми, як уряд, хочемо переконатися, що ніхто не залишиться поза увагою. 200 доларів на людину щокварталу, або 800 доларів на рік, не змусять вас звільнитися з роботи, але стануть моральною підтримкою", — заявив міністр фінансів країни Девід Пол.

За його словами, програму безумовного базового доходу задумали як інструмент соціального захисту на тлі зростання цін і відтоку населення. Вона фінансується зі спеціального фонду, створеного в межах угоди зі США. Документ, зокрема, передбачає компенсацію Маршалловим Островам за багаторічні американські ядерні випробування на їхній території. Обсяг фонду перевищує 1,3 млрд доларів США, ще 500 млн доларів Вашингтон має інвестувати до 2027 року.

Перші виплати здійснили наприкінці листопада. За словами фінансової менеджерки Анелі Сарани, яка долучена до реалізації програми, багато мешканців одразу витратили отримані кошти на базові потреби — харчі та предмети першої необхідності.

Маршаллові Острови — тихоокеанська держава, асоційована зі США. Країна з населенням близько 42 тисяч осіб розташована на архіпелазі між Гаваями та Австралією. За даними Numbeo, середня заробітна плата після сплати податків на Маршаллових Островах становить близько 1,5 тисячі доларів.

Безумовний базовий дохід — концепція соціальної політики, яку давно обговорюють у світі. В окремих країнах із нею експериментують, в інших — відмовляються після пілотних проєктів.