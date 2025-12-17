Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Маршаллові Острови запровадили загальнонаціональну програму безумовного базового доходу

17 грудня 2025, 20:43
Маршаллові Острови запровадили загальнонаціональну програму безумовного базового доходу
Фото: dxcoffee.com
За словами експертів, це перша у світі держава, яка впровадила таку програму на рівні всієї країни.

Маршаллові Острови запустили загальнонаціональну програму безумовного базового доходу: кожен житель країни отримуватиме по 200 доларів США щоквартально.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами експертів, це перша у світі держава, яка впровадила таку програму на рівні всієї країни.

Виплати надаватимуться всім резидентам без будь-яких умов. Отримати кошти можна у традиційній валюті або у вигляді стейблкоїна, прив’язаного до долара США — на банківський рахунок, чеком або через цифровий гаманець.

"Ми, як уряд, хочемо переконатися, що ніхто не залишиться поза увагою. 200 доларів на людину щокварталу, або 800 доларів на рік, не змусять вас звільнитися з роботи, але стануть моральною підтримкою", — заявив міністр фінансів країни Девід Пол.

За його словами, програму безумовного базового доходу задумали як інструмент соціального захисту на тлі зростання цін і відтоку населення. Вона фінансується зі спеціального фонду, створеного в межах угоди зі США. Документ, зокрема, передбачає компенсацію Маршалловим Островам за багаторічні американські ядерні випробування на їхній території. Обсяг фонду перевищує 1,3 млрд доларів США, ще 500 млн доларів Вашингтон має інвестувати до 2027 року.

Перші виплати здійснили наприкінці листопада. За словами фінансової менеджерки Анелі Сарани, яка долучена до реалізації програми, багато мешканців одразу витратили отримані кошти на базові потреби — харчі та предмети першої необхідності.

Маршаллові Острови — тихоокеанська держава, асоційована зі США. Країна з населенням близько 42 тисяч осіб розташована на архіпелазі між Гаваями та Австралією. За даними Numbeo, середня заробітна плата після сплати податків на Маршаллових Островах становить близько 1,5 тисячі доларів.

Безумовний базовий дохід — концепція соціальної політики, яку давно обговорюють у світі. В окремих країнах із нею експериментують, в інших — відмовляються після пілотних проєктів.

доходиМаршаллові Острови

Останні матеріали

Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 16:07
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Політика
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 13:02
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Політика
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 12:04
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
Технології
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
16 грудня 2025, 11:13
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 00:42
Куп'янськ як піар-тест. Хто що
Політика
Куп'янськ як піар-тест. Хто що "звільнив" і кому вірити – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 15:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється