У росії нафтогазові доходи впали на 46%

Нафтогазові доходи бюджету країни-агресорки у січні становили 426 млрд рублів, знизившись, у порівнянні із січнем 2022 року, на 46%.

Про це повідомив мінфін рф у понеділок, 6 лютого, пише ЕР.

"Нафтогазові доходи склали 426 млрд рублів (близько 6 млрд доларів – ред.) і знизилися до січня 2022 року на 46%, що пов'язано, насамперед, зі зниженням котирувань цін на нафту марки Urals та скороченням обсягів експорту природного газу", – йдеться у попередній оцінці виконання бюджету за січень 2023 року.

У відомстві додали, що з урахуванням зниження репрезентативності котирувань цін на нафту марки Urals "як об'єктивний ціновий індикатор експортних цін на російську нафту наразі проробляються підходи до переходу на альтернативні цінові індикатори з метою оподаткування".

При цьому нафтогазові доходи рф у січні 2023 року склали 931 млрд рублів (понад 130 млрд доларів – ред.) та знизилися до січня 2022 року на 28%, переважно за рахунок скорочення надходжень внутрішнього ПДВ та податку на прибуток.

Також повідомляється, що обсяг видатків російського держбюджету в січні 2023 року склав 3 117 млрд рублів, перевищивши показники аналогічного періоду минулого року на 59%.

"Прискорення фінансування видатків на початку 2023 року головним чином пов'язане з оперативним укладанням контрактів та авансуванням фінансування за окремими витратами, що контрактуються. Це в тому числі дозволить забезпечити більш рівномірне касове виконання видатків федерального бюджету протягом 2023 року", – запевнили в мінфіні рф.

Раніше повідомлялось, що Японія слідом за ЄС обмежила ціни на російську нафту.