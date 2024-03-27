росія не може отримати гроші за нафту з Китаю, Туреччини та ОАЕ через санкції – Reuters

Затримки зменшують доходи кремля, роблять їх більш нестабільними і збільшують негативний ефект від санкцій.

Про це пише агенція Reuters.

За даними восьми банківських і торгових джерел, протягом останніх тижнів кілька банків у Китаї, ОАЕ і Туреччині посилили вимоги щодо дотримання санкцій, що призвело до затримок або навіть відмови у здійсненні грошових переказів до москви.

Попри це на початку року ми повідомили, що російські банки отримують рекордні прибутки попри західні санкції.