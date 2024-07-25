Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік

Асоційований директор Європейського центру Атлантичної ради Джеймс Батчік розмірковує про виклики, які стоять перед Урсулою фон дер Ляєн під час її другого терміну і "геостратегічної конкуренції". Йдеться про протистояння росії та Китаю, підтримку України, боротьбу з ультраправими і суперечки з національними урядами. Втім, її переобрання – це великий плюс для всієї Європи.

У минулий четвер Європейський парламент зі значною перевагою проголосував за затвердження Урсули фон дер Ляєн на наступний п'ятирічний термін на посаді президента Європейської комісії. Її затвердження є гарною новиною для Європи та трансатлантичних відносин. Однак цього разу їй доведеться зіткнутися з іншим набором викликів для свого порядку денного, ніж під час її першого терміну, і вони будуть надходити як зсередини Європейського Союзу, так і ззовні.

Чого можна очікувати від фон дер Ляєн 2.0? Напередодні свого затвердження вона виклала низку пропозицій у своїх політичних принципах на наступний термін роботи в Єврокомісії – спільна спроба окреслити своє бачення та здобути голоси виборців. Керівні принципи розставляють пріоритети:

побудова більш конкурентоспроможної Європи, яка збалансовано поєднує регулювання та інновації, що сприяють "зеленому" переходу;

посилення оборонних амбіцій ЄС;

просування соціальної та економічної політики, наприклад, доступного житла;

підтримка сільського господарства та екологічної політики;

захист європейської демократії та відстоювання глобальних і геополітичних інтересів Європи.

На практиці це означає, що її наступний термін означатиме більш центральну та активну роль для Комісії і для фон дер Ляєн. Але також, ймовірно, буде більше перешкод з боку Європейської Ради та Парламенту.

Почнімо з її стилю керівництва. Під час свого першого терміну фон дер Ляєн перетворила Комісію на найважливіший орган всередині Євросоюзу в той час, коли кризи виникали все частіше і частіше. Вона була головною особою, що приймає рішення в ЄС, і переговірником під час кризи COVID-19, допомагала координувати реакцію Європи на повномасштабне вторгнення росії в Україну, а також сформувала економічну стратегію зниження ризиків Європейського Союзу та загальне яструбине ставлення до Китаю, виступаючи в ролі "поганого поліцейського", який протистоїть примусовій і несправедливій торговельній практиці Пекіна. Незважаючи на нарікання з боку інших гілок влади ЄС та національних столиць на надмірно владну президентку Комісії, європейські лідери все ще очікували від ЄК та фон дер Ляєн дій у відповідь.

Роль Комісії також зросла завдяки її політичним успіхам. Під час першого терміну фон дер Ляєн було ухвалено основні правила щодо цифрового та "зеленого" переходу. ЄС проштовхнув провідні світові цифрові правила щодо штучного інтелекту, модерації онлайн-контенту та конкуренції платформ, а також стимулював виробництво напівпровідників. Політикиня надала пріоритет "зеленій" політиці, спрямованій на скорочення викидів, включаючи Механізм коригування вуглецевих кордонів і встановлення нових цілей щодо скорочення викидів для автомобілів, судноплавства і заводів.

Зростаюча кількість і вплив ультраправих і жорстко правих груп, ймовірно, додасть додаткової складності законодавчому процесу.

Під час свого другого терміну фон дер Ляєн намагатиметься продовжити розпочате. Комісія також намагатиметься посилити свою роль у традиційній обороні та економічній безпеці з метою зміцнення обороноздатності Європи проти росії та зменшення ризиків з боку Китаю. Зосередженість фон дер Ляєн на питаннях конкурентоспроможності сприятиме більшій інноваційній та промисловій підтримці, а також просуванню "зеленого" переходу. У четвер посадовиця пообіцяла створити "Європейський фонд конкурентоспроможності" і "чисту промислову угоду" протягом перших ста днів наступного мандату Комісії, а також збільшити інвестиції в енергетичну інфраструктуру і технології. Все це буде коштувати дорого, а також покладе на Єврокомісію більше відповідальності.

Внаслідок напруженого законодавчого циклу 2019-2024 років фон дер Ляєн та її Комісія повинні прийняти цілу низку нових правил. Лише у сфері цифрової політики список справ є надскладним. ЄС відкриває нові офіси і наймає нову армію юристів з питань конкуренції, збільшуючи і без того величезний розмір і сферу діяльності Комісії.

Але амбіції фон дер Ляєн будуть обмежені країнами-членами, а парламенти прагнутимуть реалізувати свої власні владні повноваження.

Політичний центр Європи вже не той, що був у 2019 році, і члени ЄС захочуть, щоб їхній вплив був відчутним. Фон дер Ляєн доведеться боротися зі зростаючою кількістю популістських лідерів за столом переговорів на засіданнях Ради. Протягом наступних п'яти років можуть з'явитися більш ультраправі уряди, зокрема у таких великих країнах, як Франція, оскільки "Національне об'єднання" Марін Ле Пен все більше наближається до влади. І оскільки Комісія намагається відігравати більшу роль у традиційних політиках, що визначаються державами-членами, як-от безпека і оборона, фон дер Ляєн доведеться мати справу з більш зацікавленими державами-членами, які прагнуть точних поступок або винятків, або ж мати свій власний вплив на рівні ЄС.

Крайні та ультраправі групи в Європейському парламенті також перебувають на підйомі, і вони прагнуть залишити свій слід. У порівнянні з її першим терміном, ультраправі політики, що набралися сміливості, більше прагнуть впливати на політику ЄС, а не просто грати роль спойлера. Зростаюча кількість і вплив ультраправих та праворадикальних груп, ймовірно, додасть додаткової складності законодавчому процесу, і законодавство, можливо, доведеться ухвалювати спеціальними коаліціями, а не традиційними великими коаліціями парламентів минулого.

Більший вплив правих може перешкодити регуляторним амбіціям Комісії. Фон дер Ляєн пообіцяла, що продовжить "зелений" перехід, але "зелені" правила ЄС вже стали політичною мішенню. Платформи правоцентристської Європейської народної партії, власної групи фон дер Ляєн, і ще правіших Європейських консерваторів і реформістів, обидві пересипані запереченнями проти обтяжливих нових правил, особливо тих, що пов'язані із "зеленим" переходом. І дебати про конкурентоспроможність значною мірою стимулюються цією реакцією на регуляторні апетити Комісії. Це може бути складно, оскільки інституційно Комісія покликана представляти нові правила і пропозиції. Це єдиний орган всередині ЄС, який може це робити. Але це бажання буде точкою тертя з неприйняттям державами-членами та Парламентом нових, здавалося б, обтяжливих правил.

Фон дер Ляєн зіткнеться з викликами і з-поза меж Європи. "Ми вступили в епоху геостратегічного суперництва", – зазначається в програмних принципах. На сході Пекін і надалі намагатиметься розколоти Європу та отруїти порядок денний ЄС щодо зменшення ризиків, який тільки-но починає набирати обертів. А підтримка України проти повномасштабного вторгнення росії вимагатиме постійної уваги та коштів.

На заході фон дер Ляєн не може ігнорувати майбутні вибори у США. Оскільки політикиня є трансатлантисткою в душі, вона підштовхнула Євросоюз до зближення зі Сполученими Штатами під час свого першого терміну – значною мірою завдяки новій дружній до ЄС американській адміністрації. У разі приходу до влади другої адміністрації Трампа їй, ймовірно, доведеться зіткнутися з нелегкою боротьбою за зміцнення трансатлантичних зв'язків. "Вони ставляться до нас дуже погано", – сказав колишній президент Дональд Трамп в інтерв'ю Bloomberg News 25 червня, відповідаючи на запитання про Європейський Союз.

Затвердження фон дер Ляєн цього тижня вже значною мірою налаштувало ЄС на успіх і дозволило уникнути власних автоголів команди Європи. Її відхилення змусило б Європейську Раду повернутися до креслярської дошки, щоб обрати нового і, ймовірно, слабшого кандидата, витрачаючи більше часу на внутрішні суперечки і політиканство, тоді як передбачуваність, а не хаос, є критично важливими. Неважко уявити собі вітання з Пекіна, насмішки з москви і навіть уїдливі коментарі з Вашингтона про дисфункцію ЄС у разі відсутності голосів. За словами грецького комісара Маргарітіса Схінаса (і союзника фон дер Ляйєн) про своє призначення, "плану Б не існує". Добре, що план А спрацював.

Джерело: Атлантична рада