Фон дер Ляєн посилює тиск на країни ЄС для досягнення гендерного паритету в Єврокомісії

Як зазначає Politico, фон дер Ляєн стикається з несподіваним викликом, збираючи свою команду з 26 комісарів з країн-членів Європейського Союзу: досягнення гендерного паритету.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн посилює тиск на країни ЄС, щоб вони висунули жінок до складу наступної Європейської комісії.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Два чиновники ЄС вказали на ризик "збентеження" для інституції, яка публічно просуває гендерну рівність і виконує роль "комісара з питань рівності", якщо фон дер Ляєн суттєво не досягне паритетного представництва жінок і чоловіків у ЄК.

Така невдача, за їхніми словами, ризикує затьмарити той факт, що три найважливіші посади в ЄС обійматимуть жінки: фон дер Ляєн на посаді президентки Єврокомісії, естонка Кая Каллас на чолі зовнішньополітичної служби ЄС та президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Як зазначає Politico, фон дер Ляєн стикається з несподіваним викликом, збираючи свою команду з 26 комісарів з країн-членів Європейського Союзу: досягнення гендерного паритету. Наразі національні столиці подали девʼять кандидатур жінок, окрім самої фон дер Ляєн.

Експерти та політики, які погоджуються з проханням фон дер Ляєн, кажуть, що її комісія може виявитися менш колегіальною і, зрештою, менш ефективною через недостатню кількість жінок за столом переговорів.

Раніше зусилля фон дер Ляєн вже привели до того, що Бельгія в понеділок заявила, що надішле жінку-комісара, а Румунія погодилася замінити запропонованого нею комісара-чоловіка на жінку-комісара.

Троє дипломатів, які розмовляли з Politico, заявили, що фон дер Ляєн тиснула щонайменше на пʼять менших країн ЄС, включаючи Словенію та Мальту, щоб ті розглянули можливість заміни кандидатів-чоловіків, яких вони висунули, на кандидатів-жінок.

Європейська комісія — вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу, який приблизно відповідає ролі і функціям уряду в системах національних держав. На відміну від національних урядів, Єврокомісія також може виконувати функцію законодавчої ініціативи.