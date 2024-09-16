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ПОЛІТИКА

Розслідування: як російське агентство втручалося у німецькі вибори через фейки і меми

16 вересня 2024, 21:57
Розслідування: як російське агентство втручалося у німецькі вибори через фейки і меми
Фото: з вільних джерел
Агентство також вело кампанію напередодні виборів до Європарламенту.

Витік документів із російського консалтингового Агентства соціального дизайну показав, що його працівники здійснювали інформаційні операції для залякування німецьких виборів і підвищення рівня популярності ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Про це йдеться в розслідуванні Sueddeutsche Zeitung та телеканалів NDR і WDR.

Документи, які потрапили до ЗМІ, містять інформацію про співробітників Агентства соціального дизайну, а також підтверджують його роботу під безпосереднім керівництвом адміністрації господаря кремля владіміра путіна.

Головним інструментом агентства є поширення фейків і мемів у соцмережах, насамперед Facebook, Twitter і Telegram, а також генерування відповідних коментарів до них. Журналісти змогли перевірити існування кількох сторінок, згаданих у документах.

Діяльність Агентства соціального дизайну ґрунтувалась на ключових показниках ефективності. Приміром, одним із них було "збільшити частку голосів виборців "АдН" до 20%" в загальнонаціональних виборчих опитуваннях.

Інші задекларовані цілі спрямованої проти Німеччини кампанії – зростання показника "страх перед майбутнім", за якого понад 50% німців мають таке відчуття, "поляризація німецького суспільства – небажання голосувати за "зелених" на рівні понад 40%".

У документах прописувались і теми, які мали поширювати в німецькому сегменті соцмереж – наприклад "Німеччина беззбройна", "США за допомогою антиросійських заходів навмисно доведуть Німеччину до банкрутства", "Німеччина перебуває в найглибшій економічній і соціальній кризі в новітній історії" тощо.

Як стверджується в розслідуванні Sueddeutsche Zeitung та телеканалів NDR і WDR, Агентство соціального дизайну може стояти за масштабною дезінформаційною операцією кремля "Двійник", у межах якої створювало клони сайтів відомих ЗМІ та державних установ.

Агентство також вело кампанію напередодні виборів до Європарламенту для посилення рівня підтримки правих партій, завдання шкоди існуючій політиці ЄС, її ключовим гравцям і, зокрема, репутації президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Німеччинафейкипропаганда рф

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