Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США не хочуть, щоб Україна програла, але Білий дім зволікає з доленосним рішенням – Politico

18 вересня 2024, 21:33
США не хочуть, щоб Україна програла, але Білий дім зволікає з доленосним рішенням – Politico
Польща США
Українці хочуть бути готовими відповідати на атаки з території росії та продовжувати використовувати західну зброю для деокупації своїх територій.
Українські лідери знову з тривогою спостерігають за майбутніми виборами у Вашингтоні, які можуть стати вирішальними для їхньої долі так само, як і ситуація на фронті.
 
Про це пише Politico.
 
Українські чиновники в останніх розмовах з журналістами ділилися змішаними почуттями: від занепокоєння і виснаження до рішучості. Весняно-літня кампанія принесла успіхи - прориви на територію росії та технологічні досягнення у сфері дронів і роботів частково нейтралізували переваги противника у військовій силі та озброєнні. Однак ціна для України залишається надзвичайно високою - Київ заповнений світлинами загиблих на війні. росія посилює обстріли, в тому числі атакуючи столицю і критичну інфраструктуру, що створює побоювання, що ця зима може стати найскладнішою в історії.
 
Очікування щодо Вашингтона зростають. Президент США Джо Байден у найближчі тижні вирішуватиме, чи дозволити Україні використовувати ракети великої дальності для ударів по російській території. Це чергове рішення, яке визначатиме масштаб американської підтримки в цьому конфлікті.
 
Українські лідери просять розширити список можливих цілей для ударів, щоб включити об’єкти вглиб росії, з яких відправляють ракети та бомбардувальники. Київ вважає це питанням захисту від російської агресії.
 
Чи є це ескалацією? Не більше, ніж попередні прохання України щодо танків Abrams, винищувачів F-16 або тактичних ракетних систем ATACMS. Як пише видання, це більше про те, щоб дати Україні можливість ефективно захищати свою країну. Хоча путін знову пригрозив, заявивши, що удари по росії можуть привести до конфлікту з НАТО, це поки що не змінило рішучості Байдена.
 
"Аргументи про ескалацію - це дуже 2014 рік", - зазначив очільник військової розвідки України Кирило Буданов. 
 
Як зазначив голова ГУР, зараз "ми маємо стандартну звичайну війну з використанням усіх видів звичайної зброї".
 
Меседж росії полягав у тому, що союзники по НАТО допоможуть Україні, але ніколи не настільки, щоб справді порушити статус-кво в самій росії. Перемога України визначена відновлення незалежної та безпечної держави на своїх кордонах, отже передбачає зміни у росії та знищення її імперіалістичного режиму. Але це та перемога, до якої Вашингтон не зобов’язувався.
 
"Вони не хочуть, щоб Україна програла, і вони не хочуть, щоб програла росія. Така позиція є непримиренною", – сказав в кулуарах YES Ерік Кросс, естонський парламентарій і колишній офіцер розвідки.
 
На зустрічі з українськими та європейськими лідерами минулого тижня в межах "Ялтинської європейської стратегії" обговорювали військовий та моральний аспект захисту України. Українці хочуть бути готовими відповідати на атаки з території росії та продовжувати використовувати західну зброю для деокупації своїх територій.
 
Українські лідери з нетерпінням чекають наступного тижня, коли Байден зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, щоб вирішити ключові питання щодо подальшої підтримки.
 
Зеленський наголосив, що затримки у вирішенні цих питань лише на руку путіну, який використовує кожну можливість для просування своїх дій. Українці сподіваються, що Байден ухвалить рішення, яке дозволить їм посилити свою оборону та продовжити боротьбу.
 
Зрештою, українська сторона намагається довести, що перемога можлива лише за умови чіткої та безперервної підтримки з боку західних партнерів. Тепер рішення залишається за Вашингтоном.

 

СШАбілий дімвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Виклик
Політика
Виклик "Хезболли". Як Ізраїль реагуватиме далі на вибухи пейджерів – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 16:12
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Cуспільство
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 11:56
Cуспільство
"Професіоналізм" ФСБ дозволяє українцям все більше оточувати росіян у Курській області. На Донбасі здебільшого без змін – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 00:01
Переходимо до
Політика
Переходимо до "ой". Яке має бути гібридне стримування росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 15:20
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Cуспільство
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 11:03
Все йде за планом путіна. Цілком ймовірно, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч солдатів і частину південно-західної Курщини – Том Купер
Все йде за планом путіна. Цілком ймовірно, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч солдатів і частину південно-західної Курщини – Том Купер
Переклад iPress – 16 вересня 2024, 22:29
Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Політика
Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 вересня 2024, 16:32
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Cуспільство
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 23:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється