США не хочуть, щоб Україна програла, але Білий дім зволікає з доленосним рішенням – Politico

Українці хочуть бути готовими відповідати на атаки з території росії та продовжувати використовувати західну зброю для деокупації своїх територій.

Українські лідери знову з тривогою спостерігають за майбутніми виборами у Вашингтоні, які можуть стати вирішальними для їхньої долі так само, як і ситуація на фронті.

Українські чиновники в останніх розмовах з журналістами ділилися змішаними почуттями: від занепокоєння і виснаження до рішучості. Весняно-літня кампанія принесла успіхи - прориви на територію росії та технологічні досягнення у сфері дронів і роботів частково нейтралізували переваги противника у військовій силі та озброєнні. Однак ціна для України залишається надзвичайно високою - Київ заповнений світлинами загиблих на війні. росія посилює обстріли, в тому числі атакуючи столицю і критичну інфраструктуру, що створює побоювання, що ця зима може стати найскладнішою в історії.

Очікування щодо Вашингтона зростають. Президент США Джо Байден у найближчі тижні вирішуватиме, чи дозволити Україні використовувати ракети великої дальності для ударів по російській території. Це чергове рішення, яке визначатиме масштаб американської підтримки в цьому конфлікті.