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В управління АРМА передали понад 2 млрд гривень із рахунків казино Pin-Up

19 вересня 2024, 16:20
В управління АРМА передали понад 2 млрд гривень із рахунків казино Pin-Up
Фото: rian.com.ua
Фінансові рахунки компанії було заблоковано ще у травні цього року

Рахунки Національного агентства з виявлення активів поповнилися на 2.2 млрд. гривень через те, що суд задовольнив клопотання їхніх представників, що онлайн-казино Pin-Up має тісні зв'язки з російським бізнесом.

Про результати суду повідомили із офісу Генерального прокурора України.

Згідно з офіційними повідомленнями, кошти перебували на рахунках структури, яка займається гральною діяльністю на території України. Компанія Pin-Up має національну ліцензію КРАЇЛ, що означає необхідність повного дотримання всіх чинних законів країни. За наявною інформацією слідства, після отримання доходів представники компанії виводили їх у російський бізнес, використовуючи для цього велику кількість різних засобів, включно з різноманітними платіжними системами, а також популярними P2P-переказами. Варто зазначити, що компанія використовувала підконтрольні товариства на території України, а також отримувала надприбутки.

Тепер на компанію та її представників відкрито кримінальну справу через фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу країни, створення та участь у злочинному угрупуванні. Дісталося також і представникам правоохоронних органів щодо нагляду за діяльністю гральних компаній та лотерей. Щодо них також проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, що сайт компанії Pin-Up вже кілька місяців перебуває на "технічних роботах". Величезна кількість людей, зареєстрованих на платформі, залишають скарги на те, що компанія відмовляється виводити їм кошти зі своїх рахунків. У підтримці сайту, за відповідних звернень, відповідають, що ситуація має тимчасовий характер, але не можуть підказати точні терміни вирішення цього виду проблем. Як повідомляє сайт РК, користувачі компанії все частіше шукають альтернативні ігрові майданчики зі схожими бонусами та умовами. Водночас безпечну гру можуть гарантувати тільки сервіси, які отримали ліцензію КРАІЛ.

 

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