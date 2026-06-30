Берлінський суд підтвердив заборону мовлення Russia Today в Німеччині

Суд відхилив позов, поданий російським телеканалом RT DE Productions GmbH.

Берлінський адміністративний суд підтвердив заборону на мовлення у країні Russia Today, накладену Управлінням з питань ЗМІ Берліна та Бранденбурга.

Про це повідомляє Welt.

Суд відхилив позов, поданий російським телеканалом RT DE Productions GmbH. Канал вів мовлення німецькою мовою й був орієнтований на німецький ринок, однак необхідної ліцензії на мовлення в Управлінні з питань ЗМІ не отримав, через що регуляторний орган розпочав провадження проти компанії, а на початку лютого 2022 року виніс рішення про заборону мовлення.

Товариство з обмеженою відповідальністю, засноване у 2014 році, яке наразі перебуває в стадії ліквідації, оскаржило це рішення в суді спочатку через позов про тимчасові заходи у березні 2023 року, а тепер у рамках основного судового розгляду. Суд не знайшов підстав для скасування рішення Управління з питань ЗМІ.

Факт відсутності ліцензії на мовлення не оскаржувався, основна увага приділялася питанню, чи була така ліцензія взагалі необхідною. Канал стверджував, що контент лише вироблявся в Німеччині, а сам він не був окремим мовником. Суд не погодився з цим аргументом, вважаючи позивача мовником ліцензованого RT DE, оскільки редакційна відповідальність за контент лежала саме в Німеччині, а не в росії, і не було вагомих доказів на підтвердження того, що позивач лише постачав фрагменти програм московській компанії.

"Своїм сьогоднішнім рішенням суд підтверджує, що RT DE була телерадіокомпанією, що базувалася в Берліні і здійснювала мовлення без ліцензії", – пояснила директорка медіарегулятора Ева Флеккен.

Рішення ще не має юридичної сили. Телерадіокомпанія може звернутися до Вищого адміністративного суду Берліна-Бранденбурга з проханням про дозвіл на оскарження.