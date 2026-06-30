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У Чехії запропонували позбавити Зеленського ордена Білого лева

30 червня 2026, 19:13
У Чехії запропонували позбавити Зеленського ордена Білого лева
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Причиною ініціативи називають присвоєння українським підрозділам почесного найменування "імені Героїв УПА".

У Чехії правопопулістична партія SPD запропонувала розглянути можливість позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди – ордена Білого лева. Причиною ініціативи називають присвоєння українським підрозділам почесного найменування "імені Героїв УПА".

Про це повідомляють České noviny.

Представник SPD Їндржих Райхл заявив, що Чехія «не може мовчати», якщо, за його словами, людина, нагороджена найвищим державним орденом, ухвалює рішення, пов’язані з назвами, які викликають історичні суперечки. У партії планують винести це питання на рівень уряду та звернутися до президента Чехії Петра Павела.

Ініціатива вже викликала критику з боку частини опозиційних депутатів, які вважають її політично мотивованою.

SPD є правопопулістичною партією, яка виступає проти розширеної підтримки України та відома жорсткою антиімміграційною риторикою. Її лідер Томіо Окамура неодноразово озвучував позиції, які збігаються з наративами російської пропаганди.

Суперечки навколо українських і польських державних нагород тривають уже кілька місяців. Раніше Польща позбавила Зеленського ордена Білого Орла, після чого низка українських і польських політиків почала відмовлятися від взаємних відзнак, що переросло у взаємні політичні демарші між країнами.

ПольщаЧехіяУПАВолодимир Зеленський

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