Україна пропонує визнати судна російського тіньового флоту легітимними військовими цілями – FT

Лише протягом минулого року Україна уразила близько десятка суден тіньового флоту.

Україна виступила з новою юридичною та військовою ініціативою на міжнародній арені, закликавши вважати судна тіньового флоту рф легітимними військовими цілями.

Про це повідомляє Financial Times, ознайомившись з офіційним листом віцепрем'єр-міністра Олексія Кулеби до Міжнародної морської організації (IMO).

У листі від 26 червня Кулеба наголосив, що діяльність російських нафтових та газових перевізників критично важлива для формування оборонного бюджету рф, а отже такі судна не можуть вважатися звичайним цивільним транспортом. "Виникають легітимні питання щодо того, чи можна вважати діяльність таких суден суто звичайними комерційними операціями", – підкреслив віцепрем'єр.

За наявними оцінками, лише протягом минулого року Україна уразила близько десятка суден тіньового флоту, тоді як з початку повномасштабного вторгнення росія атакувала понад 200 комерційних кораблів. У листі згадуються нещодавні удари рф по турецькому суховантажу MV Victress, на борту якого спалахнула масштабна пожежа, та німецькому судну Helga, яке везло 25 тисяч тонн кукурудзи до Чорноморська.

Листу Кулеби передувала скарга москви до IMO на початку червня – росія звинуватила Київ у "тероризмі" через березневу атаку в Середземному морі на танкер Arctic Metagaz, який транспортував зріджений природний газ до Китаю. За даними аналітичної компанії Windward, після цього інциденту жоден російський СПГ-танкер більше не наважився пройти через Середземне море, натомість москва змушена відправляти судна в обхід Африки через Мис Доброї Надії, що значно здорожує та подовжує логістику.

Поки Україна тисне на росію вогневим шляхом, атакуючи зокрема порти "Кавказ" та "Туапсе", європейські союзники та Британія посилюють юридичний тиск. За оцінками брокерів, глобальний тіньовий флот, що обслуговує також Іран та Венесуелу, розрісся до понад 1500 танкерів. Щоб зламати цю схему, Британія та ЄС змушують морські регістри таких країн, як Панама, Камерун і Барбадос, позбавляти російські судна реєстрації. Як тільки танкер втрачає прапор, він переходить у статус судна "без громадянства", що дає міжнародним силам право висаджуватися на борт для обшуку.