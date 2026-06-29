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King Group запровадила антикорупційне навчання співробітників в межах ESG-стратегії

29 червня 2026, 13:19
King Group запровадила антикорупційне навчання співробітників в межах ESG-стратегії
King Group розпочала навчання співробітників за відеокурсом "Антикорупція", продовжуючи системно розвивати культуру доброчесності, корпоративної етики та відповідального ведення бізнесу.

Ініціатива спрямована на підвищення обізнаності співробітників щодо антикорупційних стандартів, посилення комплаєнс-практик і впровадження принципів прозорості в щоденну діяльність Групи.

Відеокурс "Антикорупція" створений Глобальним договором ООН в Україні за інформаційної підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту. Освітній серіал доступний на платформах "Дія.Бізнес", "Дія.Цифрова освіта" та Громадянській антикорупційній платформі.

Запровадження курсу стало логічним продовженням зобов’язань King Group як учасника Глобального договору ООН — найбільшої у світі ініціативи корпоративної сталості. Група послідовно підтримує ініціативи, що сприяють системному впровадженню принципів відповідального ведення бізнесу, підвищенню прозорості операційної діяльності та інтеграції стандартів сталого розвитку в корпоративну культуру та бізнес-процеси.

У King Group зазначають, що доброчесність сьогодні є не лише складовою корпоративної культури, а й важливою умовою довгострокової стійкості бізнесу. Українські компанії дедалі більше приділяють увагу прозорості бізнес-процесів, ефективному управлінню ризиками та впровадженню дієвих антикорупційних механізмів.

Навчальна програма складається з п’яти коротких модулів тривалістю від 5 до 8 хвилин, що дозволяє співробітникам проходити навчання без відриву від основної діяльності. Курс базується на Типовій антикорупційній програмі юридичної особи НАЗК, рекомендаціях Глобального договору ООН щодо колективних дій проти корупції, а також міжнародних стандартах у сфері комплаєнсу та корпоративної етики.

Окрім цього, представники King Group беруть участь у Всеукраїнській школі відповідального бізнесу ESG 360°, ініційованій Глобальним договором ООН в Україні. У Групі наголошують: участь у програмі підкреслює прагнення впроваджувати сучасні підходи до сталого розвитку, розвивати внутрішню ESG-експертизу та сприяти формуванню в Україні зрілої культури відповідального, прозорого та стійкого бізнесу.

У King Group переконані, що розвиток культури доброчесності, підвищення обізнаності співробітників та інтеграція ESG-принципів у бізнес-процеси сприятимуть зміцненню довіри партнерів, підвищенню стійкості Групи та розвитку прозорого бізнес-середовища в Україні.

Про King Group

King Group — українська група компаній, заснована у 2012 році, що поєднує ІТ-експертизу, технологічні рішення та розважальні проєкти, створюючи інноваційні продукти.

Група є членом Львівського IT Кластера, учасником Глобального договору ООН та підписантом Принципів розширення прав і можливостей жінок (WEPs). King Group співпрацює з Центром відповідальної гри на підставі меморандуму та дотримується високих стандартів прозорості, соціальної відповідальності та сталого розвитку.

У межах своєї ESG-стратегії Група реалізує масштабні соціальні, освітні та благодійні ініціативи. Зокрема, благодійний фонд Betking Foundation впроваджує проєкти на підтримку дітей-переселенців та дітей захисників України. Одним із ключових напрямів діяльності також є інвестиції у розвиток молодих талантів, підтримка ІТ-освіти та створення можливостей для професійного зростання молоді.

King Group активно інвестує у спорт і технології, підтримуючи український футбол, кіберспорт, бокс і баскетбол, а також інтегрує рішення на базі штучного інтелекту у власні продукти та сервіси.


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