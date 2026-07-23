Зеленський: оточення путіна сигналізує Україні та її партнерам

У кремлі дедалі краще усвідомлюють відповідальність путіна за війну та втрати росії.

Главу кремля путіна подають сигнали Україні та її партнерам, усвідомлюючи відповідальність російського лідера за продовження війни.

Про це глава держави Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, ситуація на фронті та успішні далекобійні удари українських сил посилюють тиск на Кремль.

"Зараз, звісно, ситуація на фронті та ситуація з нашими далекобійними ударами та мідл-страйками створює нову атмосферу навколо путіна – дуже токсичну атмосферу", – заявив президент.

Він наголосив, що саме путін несе відповідальність як за початок війни, так і за втрати, яких зазнає росія.

"Тільки путін є причиною того, що війна почалась і не закінчується. Тільки путін є причиною тих втрат, які несуть росіяни", – сказав Зеленський.

Президент також стверджує, що це дедалі краще розуміють люди з найближчого оточення російського диктатора.

"Оточення путіна це розуміє. Сигналізує нам, сигналізує нашим партнерам. російське суспільство все більше починає це відчувати", – зазначив глава держави.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна готова до справедливого завершення війни.

"Україна давно до цього готова. Зараз робимо все, щоб завершення цієї війни було достойним", – резюмував він.

Також раніше Зеленський анонсував новий етап співпраці зі США у сфері дронів.