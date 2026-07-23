Зеленський: оточення путіна сигналізує Україні та її партнерам
Главу кремля путіна подають сигнали Україні та її партнерам, усвідомлюючи відповідальність російського лідера за продовження війни.
Про це глава держави Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.
За словами Зеленського, ситуація на фронті та успішні далекобійні удари українських сил посилюють тиск на Кремль.
"Зараз, звісно, ситуація на фронті та ситуація з нашими далекобійними ударами та мідл-страйками створює нову атмосферу навколо путіна – дуже токсичну атмосферу", – заявив президент.
Він наголосив, що саме путін несе відповідальність як за початок війни, так і за втрати, яких зазнає росія.
"Тільки путін є причиною того, що війна почалась і не закінчується. Тільки путін є причиною тих втрат, які несуть росіяни", – сказав Зеленський.
Президент також стверджує, що це дедалі краще розуміють люди з найближчого оточення російського диктатора.
"Оточення путіна це розуміє. Сигналізує нам, сигналізує нашим партнерам. російське суспільство все більше починає це відчувати", – зазначив глава держави.
Водночас Зеленський підкреслив, що Україна готова до справедливого завершення війни.
"Україна давно до цього готова. Зараз робимо все, щоб завершення цієї війни було достойним", – резюмував він.
Також раніше Зеленський анонсував новий етап співпраці зі США у сфері дронів.