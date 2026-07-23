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У Вашингтоні обговорюють операцію в Малі, де працюють найманці рф

23 липня 2026, 09:31
У Вашингтоні обговорюють операцію в Малі, де працюють найманці рф
Фото: zn.ua
Такий сценарій може створити ризик прямого зіткнення американських сил із російськими найманцями, які діють у країні.

Адміністрація президента США Дональда Трампа вивчає можливість проведення військової операції в Малі проти угруповання JNIM (Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin), пов'язаного з "Аль-Каїдою". 

Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на чинних і колишніх американських посадовців.

За інформацією видання, JNIM зміцнило свої позиції в Малі та дедалі активніше розширює діяльність у країнах Західної Африки.

У матеріалі зазначається, що потенційне втручання США може відбутися в регіоні, де вже присутні російські найманці, яких запросила військова влада Малі після розриву співпраці із західними партнерами.

Один із представників адміністрації Трампа заявив, що росія "продемонструвала свою неефективність як партнер Малі у сфері безпеки", поклавши відповідальність за погіршення ситуації саме на Москву, а не на владу країни.

Як зазначає видання, будь-яка військова операція США в Малі несе ризик прямого контакту з російськими силами, що може вимагати механізмів запобігання конфліктам між Вашингтоном і москвою, подібних до тих, які діяли під час війни в Сирії.

У Державному департаменті США не відповіли прямо на запитання, чи підтримує держсекретар Марко Рубіо можливу військову операцію. Водночас там наголосили, що Сполучені Штати "однозначно засуджують терористичну діяльність у Малі" та залишаються відданими підтримці регіональної співпраці у боротьбі з терористичними загрозами.

Крім того, частина союзників США схиляє Трампа до наземної операції в Ірані.

 
СШАМалі

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