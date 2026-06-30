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Мадяр звинуватив Орбана у приховуванні реального дефіциту бюджету

30 червня 2026, 22:14
Мадяр звинуватив Орбана у приховуванні реального дефіциту бюджету
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Перехід на євро вимагатиме багатьох років жорсткої бюджетної політики.

Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр звинуватив попередній уряд Віктора Орбана у приховуванні реального масштабу бюджетного дефіциту. За його словами, цього року дефіцит міг перевищити 8% ВВП – більш ніж удвічі більше за офіційно задекларовану ціль.

Про це пише Financial Times.

Мадяр заявив, що оприлюднені урядом Орбана цілі щодо дефіциту на 2026 рік – спочатку 3,7% ВВП, а згодом 5% – не мають нічого спільного з реальним станом державних фінансів, який його команда виявила після приходу до влади шість тижнів тому. За словами прем'єра, навіть внутрішні розрахунки уряду Орбана передбачали дефіцит на рівні 6,8% ВВП, тоді як нові аудити засвідчили, що без нещодавнього розблокування заморожених коштів ЄС він перевищив би 8%.

"Вони брехали угорцям. Цифри бюджетного дефіциту, які уряд Орбана публічно озвучував, ті, що містилися в офіційних документах, і те, що ми бачимо зараз, не мають між собою нічого спільного", – заявив Мадяр у відеозверненні.

Петер Мадяр прийшов до влади у квітні, усунувши Орбана після виборчої кампанії, головними обіцянками якої були боротьба з корупцією, відновлення відносин із ЄС та підготовка країни до запровадження євро. Однією з вимог для переходу на спільну валюту є бюджетний дефіцит не більше 3% ВВП.

Нова оцінка стану державних фінансів може дати уряду підстави для перегляду або відтермінування частини передвиборчих обіцянок щодо збільшення фінансування охорони здоров'я та освіти. Міністр фінансів Андраш Карман назвав дефіцит "найсерйознішим викликом" на шляху до євро та повідомив, що оновлений проєкт бюджету на 2026 рік буде представлено до кінця серпня.

Економіст KBC Bank Hungary Давід Немет прогнозує, що Угорщина зможе знизити дефіцит нижче 3% ВВП лише наприкінці цього десятиліття. "Я очікую повільного й поступового скорочення дефіциту, який опуститься трохи нижче 3% лише до 2030 року", – сказав він.

Петер МадярВіктор ОрбанУгорщина

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