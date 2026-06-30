Верховний суд США заблокував указ Трампа щодо обмеження громадянства за правом народження
Верховний суд США заблокував указ президента Дональда Трампа щодо обмеження громадянства за правом народження.
Про це пише Associated Press.
Судді послалися на 14-ту поправку до Конституції США, яка гарантує громадянство всім, хто народився на території країни. Це правило відоме як "право землі". У рішенні суду йдеться, що кожна людина, яка народилася на території США, за винятком окремих випадків, визнається громадянином країни, і це принцип, який діяв десятиліттями.
Напередодні нижчий федеральний суд у штаті Нью-Гемпшир визнав указ Трампа незаконним і скасував його. Після цього адміністрація президента подала апеляцію, однак Верховний суд залишив рішення в силі.
Ініціатива Трампа передбачала, що діти, народжені у США від батьків, які перебувають у країні нелегально або тимчасово, не отримували б автоматичного громадянства.
Нагадаємо, "право землі" також діє в низці країн Північної та Південної Америки, зокрема в Канаді, Бразилії, Аргентині та Чилі.