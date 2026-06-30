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ПОЛІТИКА

Верховний суд США заблокував указ Трампа щодо обмеження громадянства за правом народження

30 червня 2026, 20:31
Верховний суд США заблокував указ Трампа щодо обмеження громадянства за правом народження
Фото: reuters.com
Судді послалися на 14-ту поправку до Конституції США.

Верховний суд США заблокував указ президента Дональда Трампа щодо обмеження громадянства за правом народження.

Про це пише Associated Press.

Судді послалися на 14-ту поправку до Конституції США, яка гарантує громадянство всім, хто народився на території країни. Це правило відоме як "право землі". У рішенні суду йдеться, що кожна людина, яка народилася на території США, за винятком окремих випадків, визнається громадянином країни, і це принцип, який діяв десятиліттями.

Напередодні нижчий федеральний суд у штаті Нью-Гемпшир визнав указ Трампа незаконним і скасував його. Після цього адміністрація президента подала апеляцію, однак Верховний суд залишив рішення в силі.

Ініціатива Трампа передбачала, що діти, народжені у США від батьків, які перебувають у країні нелегально або тимчасово, не отримували б автоматичного громадянства.

Нагадаємо, "право землі" також діє в низці країн Північної та Південної Америки, зокрема в Канаді, Бразилії, Аргентині та Чилі.

СШАгромадянствоДональд Трамп

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