Протести в Албанії проти проєкту курорту Кушнера переросли в антиурядові демонстрації

Проєкт розкішного курорту останніми тижнями викликав масові протести в Албанії через загрозу екологічно захищеній території на узбережжі Адріатичного моря.

У столиці Албанії між протестувальниками та поліцією відбулися сутички, шестеро людей було затримано.

Про це повідомляє Politico.

Сутички у вівторок стали ескалацією мирних демонстрацій, що тривали в Тирані протягом останніх тижнів. Спочатку албанці протестували проти пропозиції щодо будівництва на незайманому південному узбережжі розкішного курорту, пов'язаного із зятем Трампа Джаредом Кушнером. Однак протягом останнього місяця демонстранти також вимагали відставки всього уряду та опозиції, скасування суперечливих законів щодо інвестицій та охорони навколишнього середовища.

У неділю на акціях протесту була присутня італійська депутатка Європарламенту Іларія Саліс, а в понеділок до неї приєдналися німецька законодавиця Ютта Паулус та нідерландські депутатки Тінеке Стрік і Анна Строленберг, усі вони члени партії "Зелені". Саліс, Паулус і Стрік виступили перед натовпом, висловивши похвалу руху та закликавши зупинити реалізацію проєкту курорту.

У вівторок вранці близько 200 протестувальників зібралися біля будівлі парламенту, коли депутати прибували на пленарне засідання. Деякі люди кидали яйця в автомобілі депутатів, а коли напруга зросла, кілька людей кинули пляшки з водою та каміння в бік парламенту, що призвело до подальших сутичок із поліцією та затримання шістьох осіб. Згодом натовп рушив до управління поліції, вимагаючи звільнення затриманих.

Нагадаємо, проєкт розкішного курорту вартістю понад €1,4 млрд, який реалізує компанія Кушнера Affinity Partners, останніми тижнями викликав масові протести в Албанії через загрозу екологічно захищеній території на узбережжі Адріатичного моря. Згодом протести переросли в антиурядові демонстрації проти прем'єра Еді Рами.