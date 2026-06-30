Польські євродепутати ініціювали резолюцію про "геноцид УПА"

Ініціатива стала реакцією на законопроєкт Зеленського про національний пантеон.

Фракція Європейських консерваторів та реформістів у Європейському парламенті офіційно подала пропозицію про проведення дебатів та подальше ухвалення резолюції на згадку про жертв "геноциду УПА".

Про це повідомив євродепутат та представник польської партії "Право і справедливість" Пйотр Мюллер.

За словами польського політика, ця ініціатива стала безпосередньою реакцією на крок Зеленського щодо подання законопроєкту про національний пантеон, який, на думку євродепутата, завдає шкоди польсько-українським відносинам.

Мюллер назвав дії української сторони доказом навмисності попередніх рішень та висловив сподівання, що цього разу весь польський політичний клас усвідомить необхідність ведення жорсткої й наполегливої політики, яка передбачає допомогу, але водночас і висунення вимог.

Окрім того, євродепутат наголосив, що міждержавні відносини в Європі мають ґрунтуватися виключно на правді, і зауважив, що українські політики повинні це нарешті зрозуміти, оскільки своєю поточною поведінкою вони також завдають удару по довгострокових інтересах власної країни.

19 червня Навроцький у своєму зверненні повідомив, що все-таки позбавив Зеленського ордена. На тлі позбавлення Зеленського ордена міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що відмовляється від польської нагороди – Командорського хреста із зіркою ордена "За заслуги перед Польщею". Наступного дня керівник ОП Кирило Буданов повідомив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", а посол України в Польщі Василь Боднар – від Кавалерського хреста.

20 червня Зеленський повідомив, що повертає орден Навроцькому поштою.

Після цього від ордена Білого Орла відмовилися другий, третій і п'ятий президенти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко й Петро Порошенко.