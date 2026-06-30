Німеччина вимагає скоротити запропонований бюджет ЄС на €400 млрд

Як найбільший чистий платник до бюджету ЄС, Німеччина стурбована запропонованим обсягом.

Німеччина вимагає скоротити на €400 млрд запропонований Європейською комісією бюджет у розмірі €2 трлн на 2028–2034 роки.

Про це свідчить внутрішній урядовий документ, з яким ознайомилося Reuters.

Оскільки бюджет ЄС вимагає одностайності серед усіх 27 держав-членів, рішуча опозиція Німеччини свідчить про майбутню запеклу боротьбу довкола його ухвалення. Берлін у документі попереджає, що "у нинішньому вигляді досягти угоди неможливо".

Як найбільший чистий платник до бюджету ЄС, Німеччина стурбована запропонованим обсягом, який значно перевищує бюджет на 2021–2027 роки у розмірі €1,3 трлн. Берлін стверджує, що навіть із запропонованим скороченням на €400 млрд бюджет все одно буде на 27% більшим за поточний, що збільшить щорічний внесок Німеччини до понад €50 млрд.

Канцлер Фрідріх Мерц закликав держави-члени укласти угоду ще цього року, щоб забезпечити впевненість у плануванні до набрання чинності бюджетом у січні 2028 року, особливо з огляду на майбутні важливі вибори у Франції, Польщі та Італії у 2027 році.