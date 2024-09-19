Як Ізраїль створив сучасного троянського коня: вибухові пейджери – NYT

На думку західних політиків, це була ретельно спланована операція ізраїльських спецслужб.

Представники оборони та розвідки стверджують, що ізраїльський уряд не втручався в пристрої Хезболли, які вибухнули. Він виготовив їх як частину складної хитрощі.

Про це йдеться в матеріалі газети The New York Times.

Пейджери для "Хезболли", які здетонували в Лівані, виготовила підставна угорська компанія, яка було створено ізраїльською розвідкою, пише видання.

У вівторок близько 15:30 пейджери почали подавати звукові сигнали, передаючи оперативникам повідомлення, що супроводжувалися мелодіями і дзижчанням. Проте ці повідомлення надходили не від їх керівництва, а від ворогів і одразу після сповіщень відбулись вибухи по всій країні.

Приховані всередині пейджерів вибухові пристрої спричинили паніку на вулицях, у магазинах і будинках.

Вибухи були настільки потужними, що дорослих чоловіків відкидало з мотоциклів до стін, люди падали на землю, страждаючи від опіків і ран, а з їхніх кишень диміли пейджери.

Один зі свідків розказав, що один із пейджерів вибухнув, а поруч був ще його син.

"Мій син злякався і почав кричати, коли побачив, як рука чоловіка відлетіла", – розповів він.

До кінця дня було вбито щонайменше десятки людей, більше 2700 отримали поранення.

Почали вибухати пейджеры і наступного дня, забравши ще 20 життів і поранивши ще сотні людей. Серед загиблих і постраждалих були як члени "Хезболли", так і цивільні і діти.

Ізраїль не підтвердив своєї причетності, 12 чинних і колишніх високопосадовців обоонного сектору країн Заходу вважають, що саме ця країна стоїть за операцією.

На Заході цю операцію називають "добре спланованою та тривалою за часом підготовки". Вибухи стали черговим етапом тривалої боротьби між Ізраїлем та підтримуваною Іраном "Хезболлою".

Операція з використанням замінованих пейджерів розпочалася після того, як лідер "Хезболли", Хасан Насралла, заборонив використання мобільних телефонів, вважаючи їх засобами шпигунства. "Хезболла" зробила ставку на пейджери як безпечний спосіб передачі даних. Однак Ізраїль скористався цією можливістю і створив фальшиву компанію, щоб поставляти заміновані пейджери.

Згідно з інформацією, виробник BAC Consulting виглядав як угорська компанія, яка уклала угоду на виробництво пристроїв для тайванської фірми Gold Apollo. Насправді ж, це була частина ізраїльської операції, про що повідомили троє офіцерів розвідки, які були поінформовані про деталі. Вони також зазначили, що для приховування справжньої ідентичності осіб, причетних до виробництва пейджерів, були створені ще дві фіктивні компанії, за якими стояли ізраїльські розвідники.

Компанія дійсно виготовляла звичайні пейджери для широкого кола клієнтів, однак ключовим замовником була "Хезболла". Її пейджери мали особливу конструкцію – за словами розвідників, вони містили батареї з вибухівкою PETN.

Пейджери почали надходити до Лівану влітку 2022 року, і тисячі з них були розподілені серед бойовиків "Хезболли", для Ізраїлю вони стали "кнопками", які можна активувати в потрібний момент, що і сталося цього тижня.

Подія стала черговим нагадуванням про нову реальність для ліванців, де навіть найпоширеніші засоби зв'язку можуть перетворитися на зброю.

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