Атака пейджерів у Лівані: журналісти знайшли угорський слід

На уламках пейджерів, що вчора масово вибухнули, журналісти розглянули наклейки моделі AR-924 з брендом Gold Apollo - тайванської компанії.

З тисячами пейджерів Хезболли, які вчора вибухнули в Лівані, можливо, пов'язана фірма, що розташована в Будапешті, столиці Угорщини.

Про це пише Sky News.

На уламках пейджерів, що вчора масово вибухнули, журналісти розглянули наклейки моделі AR-924 з брендом Gold Apollo - тайванської компанії. Проте засновник фірми Сюй Чинг-Куанг заявив, що пристрої виготовлені за ліцензією у Будапешті фірмою BAC Consulting, яка використовує назву Gold Apollo.

У коментарі, даному Sky News на Тайвані, Gold Apollo заявила: "Apollo Gold Corporation встановила довгостроковий дозвіл на використання приватної торгової марки та регіональну агентську співпрацю з BAC. Відповідно до угоди, ми дозволяємо BAC використовувати нашу торгову марку для продажу продукції у певних регіонах, але проєктування та виробництво продукції повністю здійснюється BAC".