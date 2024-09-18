Підрив пейджерів "Хезболли" організувала ізраїльська спецслужба Моссад – Reuters

Західний берег Йордану, Хеврон, 17 червня 2014 року. Ізраїльські солдати шукають трьох підлітків, зниклих на Західному березі Йордану минулого тижня. Влада вважає, що підлітків викрали палестинські бойовики з руху Хамас. Фото: АFР

Це найбільший провал контррозвідки "Хезболли" за останні десятиліття.

Розвідувальна агенція Моссад заклала невелику кількість вибухівки у п’ять тисяч тайванських пейджерів, замовлених ліванським угрупуванням Хезболла за кілька місяців до вибухів у вівторок.

Про це повідомили агентству Reuters джерела, зокрема і в органах безпеки Лівану.

Вибухи вбили щонайменше одинадцять людей, у тому числі дитину, і поранили 4000 інших, серед яких багато членів Хезболли та її військових підрозділів.

Кілька джерел повідомили агентству Reuters, що операція готувалася багато місяців.

Високопоставлене джерело в ліванській службі безпеки повідомило, що угруповання замовило п’ять тисяч пейджерів, виготовлених тайванською компанією Gold Apollo, які були ввезені в країну навесні.

Співрозмовник надав фотографію моделі пейджера AP924, який, як і інші пейджери, бездротово приймає і відображає текстові повідомлення, але не може здійснювати телефонні дзвінки. Бойовики Хезболли використовують пейджери як низькотехнологічні засоби зв'язку, намагаючись уникнути Ізраїлем відстеження їхнього місцезнаходження.

За словами джерела, пристрої були модифіковані ізраїльською шпигунською службою «на виробничому рівні».

"Моссад вмонтував у пристрій плату з вибуховим матеріалом, яка отримує код. Її дуже важко виявити будь-яким способом, навіть за допомогою будь-якого пристрою або сканера", – повідомив співрозмовник.

Три тисячі пейджерів вибухнули, коли на них було надіслано кодоване повідомлення, яке активувало вибухівку.

Інше джерело в органах безпеки повідомило Reuters, що в нових пейджерах було заховано до трьох грамів вибухівки, яка місяцями залишалася непоміченою Хезболлою.

Проаналізовані виданням світлини знищених пейджерів свідчать, що формат і наклейки на звороті відповідають пейджерам, виготовленим компанією Gold Apollo, що базується в Тайбеї.

За даними Axios, операція була схвалена на початку цього тижня під час зустрічей з питань безпеки прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та членів його кабінету і керівників служб безпеки.

Це відбулося через день після того, як представник США Амос Хохштайн відвідав Ізраїль і попередив Нетаньяху про наслідки великої ескалації в Лівані.

У вівторок Нетаньяху та міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант провели кілька годин у командному центрі Цахал у Тель-Авіві.

Співрозмовники Axios стверджують, що ізраїльська операція була спрямована на те, щоб підірвати довіру до Хезболли та створити в лавах ополчення відчуття, що вона повністю просякнута ізраїльськими спецслужбами.

Джерело також повідомило, що ізраїльські спецслужби напередодні операції оцінили, що «Хезболла», ймовірно, відповість великою атакою на Ізраїль.

"Це, безсумнівно, найбільший провал контррозвідки Хезболли за останні десятиліття", – сказав Джонатан Панікофф, колишній заступник офіцера національної розвідки США з питань Близького Сходу.

Ізраїль не інформував адміністрацію Байдена перед операцією.

"США не знали про цю операцію і не брали участі в ній", – заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер, додавши, що вони наразі збирають інформацію про вибухи в Лівані.

Він також не підтвердив, що за нападом стоїть Ізраїль.

Підтримувана Іраном Хезболла вже пообіцяла помститися Ізраїлю.

Після вибухів у Лівані на біржі обвалилися акції Motorola.