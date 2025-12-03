Ізраїль відкриває для мешканців Гази прикордонний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом

Ізраїль знову відкриє прикордонний пункт Рафах, щоб дозволити жителям Смуги Гази виїжджати до Єгипту.

“Відповідно до угоди про припинення вогню... пункт пропуску Рафах відкриється найближчими днями виключно для виїзду жителів із Смуги Гази до Єгипту”, – йдеться у заяві Координатора урядової діяльності на територіях (COGAT).

COGAT додав, що пункт пропуску працюватиме під наглядом місії ЄС з надання допомоги на кордоні, “подібно до механізму, який діяв у січні 2025 року”, коли пункт пропуску був ненадовго відкритий під час шеститижневого перемир'я.

Два європейських дипломатичних джерела заявили, що спочатку вони готувалися до відкриття переходу для пішоходів 14 жовтня після аналогічної заяви, але відкриття було відкладено.

Повторне відкриття переходу Рафах є частиною мирного плану президента США Дональда Трампа для палестинської території. До цього також давно закликають агентства ООН та інші гуманітарні організації.