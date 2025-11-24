У США розпочали виробництво ракет для "Залізного купола" спільно з Ізраїлем
24 листопада 2025, 10:57
Фото: з вільного доступу
Будівництво заводу тривало з кінця 2023 року й було вкладено 33 мільйони американських доларів.
Американська компанія Raytheon та ізраїльська Rafael офіційно відкрили новий завод у США, який буде займатися виробництвом перехоплювачів для системи "Залізний купол".
Про це повідомляє Breaking Defense.
Видання зазначає, що Ізраїль розмістив замовлення на ракети-перехоплювачі вартістю 1,25 млрд доларів, яке профінансоване з допомоги США. Наводяться дані, що будівництво заводу тривало з кінця 2023 року й обидві компанії вклали в нього 33 мільйони доларів США.
Вказується, що оголошення про співпрацю пролунало через кілька годин після того, як Міністерство оборони Ізраїлю повідомило про "багатомільярдний контракт" з компанією Rafael на постачання нових зенітних ракет Tamir.
"Підписання цього історичного контракту є стратегічним стрибком уперед, який суттєво посилить наші можливості протиповітряної оборони проти супротивників, які не припиняють своїх спроб загрожувати безпеці Ізраїлю", - зазначив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.
Виробництво оборонної системи Iron Dome відбувається за рахунок фінансування, яке надходить в рамках пакета допомоги на 8,7 млрд доларів, який Конгрес США ухвалив у квітні 2024 року. Також в нього входить 5,2 млрд доларів на засоби ППО.
Відомо, що церемонія підписання нового контракту відбулася в Тель-Авіві в штаб-квартирі міністерства за участю військового аташе США генерал-майора Аарона Дрейка та ключових ізраїльських оборонних посадовців.