У США розпочали виробництво ракет для "Залізного купола" спільно з Ізраїлем

Американська компанія Raytheon та ізраїльська Rafael офіційно відкрили новий завод у США, який буде займатися виробництвом перехоплювачів для системи "Залізний купол".

Про це повідомляє Breaking Defense.

Видання зазначає, що Ізраїль розмістив замовлення на ракети-перехоплювачі вартістю 1,25 млрд доларів, яке профінансоване з допомоги США. Наводяться дані, що будівництво заводу тривало з кінця 2023 року й обидві компанії вклали в нього 33 мільйони доларів США.

Вказується, що оголошення про співпрацю пролунало через кілька годин після того, як Міністерство оборони Ізраїлю повідомило про "багатомільярдний контракт" з компанією Rafael на постачання нових зенітних ракет Tamir.