Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico

За півтора року до президентських виборів у Франції французькі ліві сили опинилися в стані внутрішньої війни. Два головні кандидати – радикал Жан-Люк Меланшон і проатлантичний центрист Рафаель Глюксманн – ведуть запеклу боротьбу за право стати єдиним претендентом проти ультраправих. За прогнозами аналітиків, глибина конфлікту між ними може остаточно розколоти ліві сили та знищити їхні шанси на перемогу, залишивши шлях до Єлисейського палацу відкритим для Марін Ле Пен чи Джордана Барделли з ультраправого "Національного фронту".

Напередодні вирішальних президентських виборів у ЄС у 2027 році два основних кандидати в президенти від французьких лівих сил вчепилися один одному в горлянку, пише Politico. Дві полярно протилежні особистості з розколотих лівих сил Франції борються за те, щоб стати кандидатом, який завадить домінуючим ультраправим під проводом Марін Ле Пен або Джордана Барделла перемогти на президентських виборах у 2027 році.

Видання зауважує, що до виборів, які загрожують перевернути Європейський Союз, ще близько 17 місяців, але вельми публічна битва вже точиться між радикалом старої школи Жаном-Люком Меланшоном і відшліфованим пронатівським центристом Рафаелем Глюксманном.

Як зазначає Politico, кілька спостерігачів, які стежать за президентськими перегонами, прогнозують, що глибина ворожнечі між цими двома політиками може призвести до подальшого розколу лівих сил, що знищить можливість перемоги в 2027 році. У результаті не буде консенсусного кандидата для вирішального другого туру перегонів на Єлисейських полях. Якщо жодному з них не вдасться повністю затьмарити іншого, то наступного року ліві опиняться в стані громадянської війни.

"Минулі президентські вибори показали, що два кандидати не можуть співіснувати на лівих позиціях, не створюючи один одному проблем", – зауважив директор з досліджень французького інституту соціології Odoxa Ерван Лестроян.

Ці двоє політиків кардинально відрізняються один від одного. Меланшон – 74-річний прихильник жорсткої лінії, який тричі балотувався на посаду президента, ледь не вийшовши у другий тур у 2022 році з кампанією, що закликала до підвищення мінімальної заробітної плати, зниження пенсійного віку до 60 років і виходу з НАТО.

46-річний Глюксманн є депутатом Європарламенту і переконаним прихильником зміцнення військової могутності Європи. Він також готовий до скорочення витрат на мільярди євро, щоб привести у відповідність безладні державні фінанси Франції, і вважає, що суперечлива пенсійна система країни повинна бути перебудована.

З огляду на ці ідеологічні розломи, не дивно, що тональність конкурсу несподівано знизилася до поливання брудом. У своєму улюбленому засобі комунікації – блозі, Меланшон описав Глюксманна як "фанатичного палія війни" і "улюблене дитя медіавакууму".

У відповідь у соціальних мережах та в інтерв'ю Глюксманн назвав Меланшона "фальшивим патріотом, який віддає перевагу кремлівській пропаганді" і представив їхнє протистояння як боротьбу за "бачення демократії", звинувативши лідера ліворадикальної партії "Франція нескорена" у рожевому сприйнятті авторитарних режимів у москві та Пекіні.

Небезпека в опитуваннях

Як зауважує Politico, протягом останніх тижнів опитування свідчать про те, що ультраправі цілком можуть зіткнутися з лівими у другому турі виборів навесні 2027 року.

"Існує велика ймовірність того, що до другого туру вийде лівий кандидат", – зазначив Лестроян.

Для Меланшона або Глюксманна вихід у другий тур став би величезним успіхом. У них з'явився б шанс не лише зайняти Єлисейські поля, а й сформувати майбутнє французької лівиці – приєднатися до таких, як Жан Жорес і Франсуа Міттеран, у пантеоні прогресивних ікон країни. Наразі, однак, зазначає видання, більш вірогідною є перспектива стати лише першим кандидатом у президенти в сучасній французькій історії, який програє ультраправим. Жоден із них не має шансів на перемогу у другому турі проти Барделли з "Національного фронту", якого розглядають як ймовірного кандидата через заборону на участь у виборах для Ле Пен.

За півтора року до голосування Глюксманн виглядає сильнішим кандидатом у другому турі. Згідно з опитуванням Odoxa, оприлюдненим минулого тижня, він програє Барделлі з різницею 42% проти 58%, тоді як Меланшон програє з різницею 26% проти 74%.

Politico вважає, що усі потенційні кандидати від правоцентристської коаліції, яка зараз перебуває при владі, схоже, будуть знищені в першому турі, за винятком Едуарда Філіпа – першого прем'єр-міністра президента Еммануеля Макрона після його обрання у 2017-му, хоча його рейтинг неухильно знижувався протягом останнього року.

Зміст і стратегія

Як зауважує Politico,¸з радикально різними поглядами приходять й радикально різні стратегії.

Глюксманн переконаний, що ліві можуть перемогти, переманивши назад поміркованих і колишніх соціалістів, які покинули партію заради центристського руху Макрона у 2017 році. Опитування Ipsos показало, що Глюксманну вдалося залучити 17% виборців, які раніше голосували за Макрона, коли він очолив спільний список із лівоцентристською Соціалістичною партією і зайняв переконливе третє місце на останніх європейських виборах торік.

Меланшон, тим часом, вважає, що вирішальні голоси будуть віддані робітничим класом у міських районах, де явка виборців низька, але ті, хто голосує, масово об'єднувалися навколо нього протягом останніх кількох виборчих циклів. Вірний своїй філософії повільного і послідовного – Меланшон любить називати себе "виборчою черепахою" і тримає у своєму офісі фігурки цієї рептилії з твердим панциром – він збільшував свою частку голосів на кожних виборах, незважаючи на свій сварливий характер.

На думку Politico, обидва підходи мають свої переваги і недоліки.

За словами Лестрояна, Меланшона може потягнути вниз його імідж пожежника, що викликає розбіжності у суспільстві. "Стосовно Рафаеля Глюксманна, то його вразливість більше пов'язана з тим, що він все ще відносно невідомий, і ми ще не знаємо, наскільки він здатний проводити кампанії, просувати ідеї і передусім стверджувати себе перед обличчям опозиції", – пояснив Лестроян.

Занепокоєння щодо Глюксманна вже почало поширюватися в лавах Соціалістичної партії. Хоча партія підтримувала цього євродепутата на останніх двох європейських перегонах, ідея просування кандидата з-поза меж їхньої партії, а Глюксманн очолює власну політичну платформу Place Publique, викликала скептицизм з боку деяких соціалістів.

Після кількатижневої відсутності в ЗМІ Глюксманн знову з'явився в центрі уваги громадськості минулого місяця, коли зіткнувся в дебатах з ультраправим колишнім кандидатом у президенти Еріком Земмуром. Виступ Глюксманна був сприйнятий багатьма з розчаруванням, зокрема і самим Глюксманном, який визнав, що "міг би виступити краще".

"Існує сценарій, за яким все це перетвориться на кошмар", – вважає радник соціалістів, який виступає проти кандидатури Глюксманна. На його думку, Глюксманн буде розчавлений таким політичним звіром, як Меланшон. Але немає жодного шансу, що Меланшон зможе випередити Барделлу.

Ультраліві проти ультраправих

Хоча Меланшон користується підтримкою лояльного ядра, наголошує Politico, він отримує найбільшу частку негативних відгуків серед усіх французьких політиків, навіть більше, ніж Макрон, і є об'єктом очорнення з боку опонентів, які звинувачують його в просуванні антисемітських наративів у контексті його пропалестинської риторики і в захисті екстремістських поглядів.

Високопоставлені члени партії Меланшона "Франція нескорена" відмахнулися від його слабкості в останніх опитуваннях, наполягаючи на тому, що їхній електорат має тенденцію мобілізуватися лише на пізніх етапах кампаній, і що "Національний фронт" втрачає підтримку, коли перспектива перемоги ультраправих стає конкретною.

"Неможливо передбачити, що станеться у другому турі. Виборці ніколи не хочуть приймати рішення за сценаріями, які їх не влаштовують, – вважає депутат і національний координатор "Франція нескорена" Мануель Бомпар. "Лише тоді, коли вибір стає обов'язковим, з'являються реальні наміри голосувати", – додав він.

Бомпар та інші партійні лідери вказують на позачергові загальні вибори у Франції минулого літа, на яких "Національний фронт", як очікувалося, мав виграти, але посів лише третє місце, оскільки виборці мобілізувалися попри партійні кордони, щоб заблокувати йому шлях.

Ще в січні 2012 року, коли він вперше висунув свою президентську кандидатуру, Меланшон передбачив, що "врешті-решт, це буде між нами і ними", причому "вони" – це ультраправі.

Даніель Обоно, відомий депутат від "Франція нескорена", сказав, що це пророцтво все ще виглядає таким, що може справдитися. "Існує протистояння між нашими лівими і крайніми правими... це класова війна, виражена через виборчі урни. Це момент, коли люди хочуть серйозного струсу, який залишить місце або для нас – ультралівих, або для них – ультраправих", – вважає Обоно.

Прихильники Глюксманна не згодні із цим.

Після оприлюднення опитування минулого тижня, яке показало, що Барделла перемагає на президентських виборах, Орельєн Руссо, депутат від Place Publique, написав у соцмережі X: "Ми знали це, але тепер політично зрозуміло: "Національний фронт" може перемогти на президентських виборах. Серед лівих лінія, яку проводить Глюксманн, наразі є єдиною, здатною перемогти".

Джерело: Politico