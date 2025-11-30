Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Нетаньягу просить президента Ізраїлю про помилування

30 листопада 2025, 14:35
Нетаньягу просить президента Ізраїлю про помилування
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
Прохання передадуть до Департаменту помилування Міністерства юстиції, який збере думку відповідних органів у міністерстві.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подав прохання про помилування за обвинуваченнями у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Прохання було подано нещодавно, повідомила в неділю адміністрація президента.
 
Відповідно до інструкцій та процедур, прохання передається до Департаменту помилування Міністерства юстиції, який збере думку відповідних органів у міністерстві. Потім матеріали передадуть юридичному раднику в адміністрації для розробки рекомендацій для президента Іцхака Герцога.
 
Адміністрація президента усвідомлює, що це надзвичайний запит, який має значні наслідки. Після отримання всіх відповідних висновків президент відповідально та щиро розгляне прохання”, – йдеться у заяві.
 
Нетаньягу загрожує ув’язнення у справі про корупцію. Очільнику ізраїльського уряду висунуто низку обвинувачень у шахрайстві, зловживанні довірою та отриманні неправомірних вигод.

 

Ізраїльвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Технології
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 11:40
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 07:52
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 15:48
Повернення індустріальної епохи. Чи готова до цього Європа? – Chatham House
Технології
Повернення індустріальної епохи. Чи готова до цього Європа? – Chatham House
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 11:57
Підводні інтернет-кабелі в небезпеці. А відтак і економіка, оборона та безпека – Джеймс Ставрідіс
Політика
Підводні інтернет-кабелі в небезпеці. А відтак і економіка, оборона та безпека – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 09:59
Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Політика
Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Переклад iPress – 26 листопада 2025, 16:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється