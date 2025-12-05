Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європейські лідери застерегли Зеленського: США мають гарантувати безпеку

05 грудня 2025, 10:18
Європейські лідери застерегли Зеленського: США мають гарантувати безпеку
Президенту України радять утриматися від поступок москві, доки США не визначать свою роль у гарантіях безпеки для України.

Європейські лідери напередодні порадили президенту України Володимиру Зеленському утриматися від поступок росії без надійних гарантій безпеки з боку США. 

Про це йдеться в матеріалі газети The Wall Street Journal з посиланням на дипломатів.

Під час телефонної розмови в понеділок Зеленський спілкувався з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери Європи наголосили, що будь-які умови угоди з рф повинні супроводжуватися чіткими американськими гарантіями безпеки для України.

Макрон закликав США чітко пояснити, як вони захищатимуть Київ у разі порушення росією угоди, а Мерц застеріг Зеленського бути обережним, зауваживши, що американці "грають в ігри"з Україною та європейськими партнерами.

Ці попередження відображають занепокоєння європейських столиц, що Вашингтон поки не уточнив конкретні дії у разі нової агресії рф проти України. Водночас, за словами дипломатів, Європа може надати чіткі гарантії лише після узгодження ролі США у цих планах.

Наступного дня після розмови Зеленський повторив заклик до прозорості: «Важливо, щоб все було чесно і прозоро. Щоб за спиною України не велись ігри».

Як нагадує Der Spiegel, питання американських гарантій безпеки для України переслідувало переговори Заходу протягом усього року, включно зі зустріччю в Овальному кабінеті в лютому, коли вимоги Зеленського викликали напруження у відносинах із США.

 
ЄвросоюзвійнаСША

Останні матеріали

Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Зустрілись двоє
Політика
Зустрілись двоє "легітимних". Як Мадуро планує пережити Трампа – New York Times
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 08:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється