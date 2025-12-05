Європейські лідери застерегли Зеленського: США мають гарантувати безпеку

Президенту України радять утриматися від поступок москві, доки США не визначать свою роль у гарантіях безпеки для України.

Європейські лідери напередодні порадили президенту України Володимиру Зеленському утриматися від поступок росії без надійних гарантій безпеки з боку США.

Про це йдеться в матеріалі газети The Wall Street Journal з посиланням на дипломатів.

Під час телефонної розмови в понеділок Зеленський спілкувався з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери Європи наголосили, що будь-які умови угоди з рф повинні супроводжуватися чіткими американськими гарантіями безпеки для України.

Макрон закликав США чітко пояснити, як вони захищатимуть Київ у разі порушення росією угоди, а Мерц застеріг Зеленського бути обережним, зауваживши, що американці "грають в ігри"з Україною та європейськими партнерами.

Ці попередження відображають занепокоєння європейських столиц, що Вашингтон поки не уточнив конкретні дії у разі нової агресії рф проти України. Водночас, за словами дипломатів, Європа може надати чіткі гарантії лише після узгодження ролі США у цих планах.

Наступного дня після розмови Зеленський повторив заклик до прозорості: «Важливо, щоб все було чесно і прозоро. Щоб за спиною України не велись ігри».

Як нагадує Der Spiegel, питання американських гарантій безпеки для України переслідувало переговори Заходу протягом усього року, включно зі зустріччю в Овальному кабінеті в лютому, коли вимоги Зеленського викликали напруження у відносинах із США.