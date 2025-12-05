Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Венс про невдачу у припиненні війни рф проти України: "Джерело розчарування"

05 грудня 2025, 09:07
Проте США вже бачать "значний прогрес" і очікують добрих новин.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що найбільшим розчаруванням за час його перебування на посаді є відсутність прориву в домовленостях щодо припинення війни росії проти України. Водночас він наголосив, що залишається оптимістом і бачить "значний прогрес" у цьому напрямку.

Про це він сказав в інтерв’ю Венса телеканалу NBS News.

За словами віцепрезидента, Білий дім очікував, що досягти миру між росією та Україною буде значно простіше, ніж це виявилося на практиці. Він зазначив, що команда президента Дональда Трампа розглядала це питання як одне з найлегших для врегулювання.

"Ситуація між росією та Україною є джерелом постійного розчарування, думаю, для всього Білого дому. Ми справді вважали і ви мільйон разів чули, як президент це повторював, що це буде найлегша війна для врегулювання. І якби ви сказали, що миру на Близькому Сході легше досягти, ніж миру у Східній Європі, я б відповів, що це божевілля", - зазначив Венс. 

Він таж підкреслив, що процес не стоїть на місці.

"Я справді вважаю, що ми досягли значного прогресу, але ще не вийшли на фініш. Думаю, що є надія сподіваємося, що вже найближчими тижнями в цьому напрямку з’являться хороші новини", - підсумував він.

 
Джей Ді Венс

