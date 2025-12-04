Німеччина надіслала до Польщі винищувачі: подробиці

Для захисту східної території НАТО Військово-повітряні сили Німеччини направили до Польщі додаткові винищувачі та 150 військовослужбовців.

Кілька винищувачів Eurofighter злетіли з авіабази Норвеніх, прямуючи до польського військового аеродрому Мальборк.

Зазначається, що розгортання є відповіддю на нещодавні порушення повітряного простору російськими винищувачами в регіоні Балтійського моря та вторгнення безпілотників-камікадзе на територію НАТО.

Збройні сили Німеччини також відправляють контингент із близько 150 осіб, включаючи пілотів, техніків, фахівців з логістики, охоронців та військову поліцію. Планується, що розгортання триватиме до березня. Інспектор Повітряних сил генерал-лейтенант Хольгер Нойманн пояснив:

"Завдяки цій місії наші солдати, на додаток до нашої ескадрильї швидкого реагування (QRA), яка вже дислокується в Румунії з серпня, роблять ще один цінний внесок у захист території східного альянсу. Таким чином, ми надсилаємо ще один потужний сигнал підтримки нашій сусідній країні Польщі та НАТО в цілому".

В виданні нагадали, що німецькі ВПС вже розгорнули винищувачі на польському військовому аеродромі Мальборк у серпні та вересні. Він розташований приблизно за 60 кілометрів на південний схід від Гданська та за 80 кілометрів від російського Калінінграда.