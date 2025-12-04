Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німеччина надіслала до Польщі винищувачі: подробиці

04 грудня 2025, 21:07
Німеччина надіслала до Польщі винищувачі: подробиці
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
У Welt назвали справжню причину.
Для захисту східної території НАТО Військово-повітряні сили Німеччини направили до Польщі додаткові винищувачі та 150 військовослужбовців. 
 
Про це повідомляє Welt.
 
Кілька винищувачів Eurofighter злетіли з авіабази Норвеніх, прямуючи до польського військового аеродрому Мальборк.
 
Зазначається, що розгортання є відповіддю на нещодавні порушення повітряного простору російськими винищувачами в регіоні Балтійського моря та вторгнення безпілотників-камікадзе на територію НАТО. 
 
Збройні сили Німеччини також відправляють контингент із близько 150 осіб, включаючи пілотів, техніків, фахівців з логістики, охоронців та військову поліцію. Планується, що розгортання триватиме до березня. Інспектор Повітряних сил генерал-лейтенант Хольгер Нойманн пояснив:
 
"Завдяки цій місії наші солдати, на додаток до нашої ескадрильї швидкого реагування (QRA), яка вже дислокується в Румунії з серпня, роблять ще один цінний внесок у захист території східного альянсу. Таким чином, ми надсилаємо ще один потужний сигнал підтримки нашій сусідній країні Польщі та НАТО в цілому".
 
В виданні нагадали, що німецькі ВПС вже розгорнули винищувачі на польському військовому аеродромі Мальборк у серпні та вересні. Він розташований приблизно за 60 кілометрів на південний схід від Гданська та за 80 кілометрів від російського Калінінграда. 

 

