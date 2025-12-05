Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Українська та американська делегації провели зустріч у Маямі

05 грудня 2025, 08:35
Українська та американська делегації провели зустріч у Маямі
Участь у ній взяли Рустем Умєров й Андрій Гнатов, але її зміст поки що не розкривається.

У Маямі завершилася зустріч української та американської делегацій. 

Про це повідомляє Національна телерадіокомпанія Суспільне посиланням на джерела всередині української делегації. 

З українського боку в перемовинах брали участь секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та керівник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов. Хоча переговори вже завершено, деталі обговорення поки що не розголошуються, і українська сторона утримується від будь-яких уточнень щодо тем чи результатів зустрічі. 

Раніше медіа повідомляли, що Рустем Умєров мав провести переговори з представниками США, серед яких Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які виступають як переговорники президента Сполучених Штатів. 

Зустріч у Маямі стала продовженням попередніх контактів між сторонами та частиною ширших консультацій щодо подальшої співпраці між Україною та США.

Раніше Зеленський оголосив, що Умєров і Гнатов полетіли до США на зустріч щодо мирного плану.

 

США

