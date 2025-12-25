Пекін звинуватив США у спробах перешкодити покращенню відносин між Китаєм та Індією

У четвер Китай звинуватив Сполучені Штати у спотворенні його оборонної політики з метою завадити поліпшенню відносин між Китаєм та Індією.

Речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь відповідав на запитання під час брифінгу для преси щодо того, чи може Китай скористатися нещодавнім зниженням напруженості з Нью-Делі навколо спірних прикордонних районів, аби не допустити поглиблення відносин між США та Індією.

За словами Ліня, Китай розглядає свої відносини з Індією зі стратегічної та довгострокової перспективи, додавши, що прикордонне питання є справою виключно Китаю та Індії, і "ми заперечуємо проти того, щоб будь-яка країна виносила судження з цього питання".

Раніше цього тижня Пентагон у звіті заявив, що Китай "ймовірно прагне скористатися зменшенням напруженості … щоб стабілізувати двосторонні відносини та не допустити поглиблення зв’язків між США та Індією".