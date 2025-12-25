Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Пекін звинуватив США у спробах перешкодити покращенню відносин між Китаєм та Індією

25 грудня 2025, 12:59
Пекін звинуватив США у спробах перешкодити покращенню відносин між Китаєм та Індією
Фото: з вільного доступу
Китай проти того, щоб у політику навколо спірних районів втручалися інші сторони.
У четвер Китай звинуватив Сполучені Штати у спотворенні його оборонної політики з метою завадити поліпшенню відносин між Китаєм та Індією.
 
Про це пише Reuters.
 
Речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь відповідав на запитання під час брифінгу для преси щодо того, чи може Китай скористатися нещодавнім зниженням напруженості з Нью-Делі навколо спірних прикордонних районів, аби не допустити поглиблення відносин між США та Індією.
 
За словами Ліня, Китай розглядає свої відносини з Індією зі стратегічної та довгострокової перспективи, додавши, що прикордонне питання є справою виключно Китаю та Індії, і "ми заперечуємо проти того, щоб будь-яка країна виносила судження з цього питання".
 
Раніше цього тижня Пентагон у звіті заявив, що Китай "ймовірно прагне скористатися зменшенням напруженості … щоб стабілізувати двосторонні відносини та не допустити поглиблення зв’язків між США та Індією".

 

